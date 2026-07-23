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Gündem Şutlan Özgür ve ekibine şok hırsızlık suçlaması: Giderayak CHP’nin TBMM'deki kasasını da boşaltmışlar!
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Şutlan Özgür ve ekibine şok hırsızlık suçlaması: Giderayak CHP’nin TBMM'deki kasasını da boşaltmışlar!

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Şutlan Özgür ve ekibine şok hırsızlık suçlaması: Giderayak CHP’nin TBMM'deki kasasını da boşaltmışlar!

Gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel ve ekibiyle ilgili şok bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Özgür Özel ve ekibinin giderayak CHP’nin TBMM grubunun kasasını boşalttığını açıkladı. Yarkadaş, Özel ve ekibinin milletvekillerini arayarak IBAN numarası istediklerini ve hesapta biriken paraları kişi başına bölüp milletvekillerimize aktardıklarını, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin ise, "Bu resmen nitelikli hırsızlıktır” diyerek teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP ile ilgili büyük tartışma yaratacak bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Özgür Özel ve ekibinin gruptaki kasayı boşalttığını öne sürerek, milletvekillerinin aranıp "İbra kararı aldık, biriken parayı vekillere dağıtıyoruz, IBAN gönderin" denildiğini ileri sürdü. İddiaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler bu teklife sert tepki göstererek durumu "nitelikli hırsızlık" olarak niteledi ve parayı kabul etmedi.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ GİDERAYAK KASAYI BOŞALTIYOR

Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özgür Özel ve ekibi giderayak CHP TBMM grubunun kasasını boşaltıyor... Özel ve ekibi milletvekillerini arayarak “İbra kararı aldık, grupta toplanan paraları kişi başına bölüp milletvekillerimize aktarıyoruz. IBAN numarası yolla, sana da düşen bedeli gönderelim” diyor.

BU RESMEN NİTELİKLİ HIRSIZLIKTIR

CHP’de siyasete devam edecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise bu teklifi kabul etmeyip “Bu yanlış ve haksız yaklaşımdır meclis grubumuz devam ediyor, kasayı böyle boşaltmanız yanlış. Bu paraları yeni partinize götürüyorsunuz bu resmen nitelikli hırsızlıktır” yanıtını veriyor." 

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