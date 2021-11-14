Virgil Van Dijk itiraf etti: Utanç veren bir oyun sergiledik
Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Virgil Van Dijk 2-2 berabere kaldıkları Karadağ mücadelesini yorumladı.
Türkiye'nin de yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun lideri Hollanda, Memphis Depay'ın attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Virgil Van Dijk karşılaşma sonrası konuştu.
"Ne diyeceğimi bilemiyorum." diyen Virgil Van Dijk, "İkinci yarı utanç veren bir oyun sergiledik. Bu gece Dünya Kupası'nı garantilemeliydik. Tabii ki çok kızgınım. Salı günü boş stadyumda bu işi başarmalıyız." dedi.