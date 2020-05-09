Viranşehir’de berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan ve 11 Mayıs’ta yeniden işbaşı yapacak olan berber ve kuaför iş yerleri dezenfekte edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berber ve kuaför işyerleri 11 Mayıs’ta yeniden açılacak. Berber ve kuaförler işbaşı yapmadan önce Viranşehir Belediyesi ekipleri, işyerlerinde denetim yaparak dezenfekte etti, alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi. Pazartesi günü açılacak olan iş yerleri zabıta ekipleri tarafından zaman zaman denetlenecek.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, esnafa desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler 11 Mayıs’ta çalışmaya başlayacak. Bizler de Viranşehir Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirdik” ifadelerini kulandı.

Berber Ekrem Önen, işyerlerini dezenfekte eden belediye ekiplerine teşekkür etti.