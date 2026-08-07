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Dünya Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi
Dünya

Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi

Yeniakit Publisher
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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kanker bölgesinde gerçekleşen vahşi ayı saldırısında iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Ayının çocukları yediği anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde meydana gelen ayı saldırısı bölgede büyük bir dehşet yarattı. İki kardeşin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ağır yaralandığı vahşi olay, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayda alındı.

TARLADA ÇALIŞIRKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, Chhattisgarh eyaletine bağlı Kanker bölgesindeki Narharpur orman alanına yakın bir köyde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada çalıştıkları sırada gözü dönmüş bir ayının saldırısına uğrayan abi ve kız kardeş, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yardıma koşmak isteyen bir diğer kişi ise ağır yaralandı.

CESETLERİN BAŞINDAN AYRILMADI

Olayın ardından ayının hayatını kaybeden kardeşlerin bedenlerinin başında durmaya devam etmesi ve bölgeden uzaklaşmaması kurtarma ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı. Çevredeki vatandaşların uzaktan cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük yankı uyandırdı.

BÖLGEDE PANİK HAKİM

Saldırının ardından bölgede büyük bir korku ve panik havası hakim olurken, yetkililer köylüleri tedbir amaçlı dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, vahşi hayvanı etkisiz hale getirmek ve güvenliği sağlamak üzere bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

 
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