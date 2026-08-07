Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan büyük hamle: Mekke anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Pakistan liderleriyle bir araya geldiği Cidde temaslarında, üç ülke arasında geniş kapsamlı ortak savunma anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti.

Erdoğan'ı havalimanında Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı.

Erdoğan, ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi.

İSLAM NATO'SUNUN İLK ADIMLARI MI?

Güvenlik kaynakları; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Riyad'da ortak bir savunma anlaşması imzalayacağını söylemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu üç ülke arasında savunma anlaşmasına dair imzaların atıldığı duyuruldu. Anlaşmanın adının "Mekke Anlaşması" olduğu belirtildi.

ANLAŞMANIN ÖNEMİ

Anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak iradeyi yansıtıyor ve bölgesel sahiplenmeyi esas alıyor. Bu anlaşma, üç devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri caydırmayı amaçlıyor. Anlaşma tamamen savunma niteliği taşıyor.

Anlaşmanın uzun zamandır görüşüldüğü ancak bölgedeki son gelişmelerin anlaşmanın nihai hale getirilmesi çabalarını hızlandırdığı belirtildi.

İLK ANLAŞMA PAKİSTAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA OLMUŞTU

Suudi Arabistan ile Pakistan geçen sene savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, taraflardan birinin topraklarına yönelik saldırı iki ülkeye birden yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor.

Söz konusu adım, İsrail'in Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık 1 hafta sonra gelmesi nedeniyle İsrail'e yönelik bir mesaj olarak değerlendirilmişti.