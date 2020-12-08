  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:39:21 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.473,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.472,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.473,00 puandan işlem görüyor.

Dün, dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.475,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif yükselerek 1.476,00 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim, Brexit konusundaki belirsizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle küresel ölçekte risk algısının yükseldiğini, ancak devam eden teşvik beklentilerinin satış baskısını törpülediğini söyledi.

Bugün, Almanya'da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve ABD'de birim emek maliyeti verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.470 ve 1.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haçlı uşağı Hafter'in güçleri Libya’da Türk gemisine el koydu
Dünya

Haçlı uşağı Hafter'in güçleri Libya’da Türk gemisine el koydu

Darbeci Halife Hafter güçlerinin Libya'nın Misrata limanına giden Jamaika bayraklı bir Türk gemisini durduğunu açıkladı.
'İktidar olacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu yine 'error' verdi!
Siyaset

'İktidar olacağız' diyen Kemal Kılıçdaroğlu yine 'error' verdi!

Meclis'te yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hükümeti düşürüp iktidar olacağız' şeklindeki açıkl..
CNNTürk'ü boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan çağrı
Medya

CNNTürk'ü boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan çağrı

Ahmet Hakan, CNNTürk'ü boykot kararı alan ve hiçbir CHP'linin kanala çıkmasına izin vermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı y..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay