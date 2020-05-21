  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'da yükselen Avrupa'nın en büyük camisinin inşası için yardım kampanyası

Başkentte kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle sarı uyarı

Kimlere seyahat izin belgesi verilmiyor? 65 yaş üstü herkes seyahat izin belgesi alır mı?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? | 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvuru

Büyükşehir’le el ele haydi üniversiteye
için kalan
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:45:15 -
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 117.900 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.650 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 125 puan altında, 117.900 seviyesinde işlem görüyor.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 118.025 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 118.250 puana çıktı.

Analistler, ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceğine yönelik endişelerin, şimdilik sınırlı da olsa küresel piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün açıklanacak verilerin yanı sıra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

Bugünkü yoğun veri ve haber trafiğinin etkisiyle piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.500 ve 119.400 seviyelerinin direnç, 116.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimlerine bugün de devam edeceğini tahmin ediyor. 17 ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. 22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı