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Gündem Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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