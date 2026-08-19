  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kasaba polİtikacısı gibi ülkeyi şikayet ediyor TÜİK açıkladı: İşsizlik ikinci çeyrekte yüzde 8'in altına geriledi Ekrem, Böcek’ten de 15 milyon euro istemiş İran’dan ABD’ye yardım eden ülkelere gözdağı: Hiçbir şey bizden gizli kalmaz! Ekrem İmamoğlu’nun 18 yıllık dostu rüşveti itiraf etti! 7 dükkân, 5 daire 3.5 milyon verdim! Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege’de iki yeni Deniz Millî Parkı ilan edildi! Trump geri adım attı! O ülkedeki 50’lik tarifeyi askıya aldı Aldatıcı reklamların faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti: 218 milyon TL Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı! Feth-i kabir işlemi tamamlandı O ülkenin kırmızı bültenle aradığı kadın İstanbul’da yakalandı!
Spor Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile yolları ayırdı
Spor

Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile yolları ayırdı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile yolları ayırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Sidiki Cherif’in Coventry City'e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif." denildi.

Fenerbahçe'ye veda etti! Aziz Yıldırım: Sen artık bu ailenin bir parçasısın
Fenerbahçe'ye veda etti! Aziz Yıldırım: Sen artık bu ailenin bir parçasısın

Spor

Fenerbahçe'ye veda etti! Aziz Yıldırım: Sen artık bu ailenin bir parçasısın

N'Golo Kante oyuna girdi, Fenerbahçe'nin çehresi değişti
N'Golo Kante oyuna girdi, Fenerbahçe'nin çehresi değişti

Spor

N'Golo Kante oyuna girdi, Fenerbahçe'nin çehresi değişti

Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu UEFA listesine ekledi
Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu UEFA listesine ekledi

Spor

Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu UEFA listesine ekledi

Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi
Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi

Spor

Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23