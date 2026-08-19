Ozan Güven neler yaşadığını itiraf etti: 'Annem bu yüzden Alzheimer oldu'

"HİÇBİR ZAMAN KİN TUTAN BİR İNSAN OLMADIM" "Emel Özuğur'la Doğrunun Peşinde" programına konuk olan Ozan Güven, sözlerini şöyle tamamladı: İnançlı bir insanım. İnanmanın bana hiçbir zararı olmadı şimdiye kadar. O yüzden Allah dışında kimseye minnet etmem. İşler yolunda gittiği zaman etrafınızda kalabalık olur; ne zaman tökezlerseniz gerçek dostunuzun, ailenizin kim olduğunu hayat size gösteriyor. Hiçbir zaman kin tutan bir insan olmadım. Birinin hatasını affetmek bana bir şey kaybettirmez ama kin beslemek çok şey kaybettirir. Tabii ki bir daha hayatıma almayacağım insanlar var.