Ekrem İmamoğlu’nun 18 yıllık dostu rüşveti itiraf etti! 7 dükkân, 5 daire 3.5 milyon verdim!

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Kurduğu suç örgütü ile İstanbul’u talan eden ve 2430 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada hakkındaki şaibe iddialarına cevap vermek yerine mahkemeyi sabote eden Ekrem İmamoğlu’nu yakacak itiraflar gelmeye başladı. “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne ilişkin 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 66’ıncı duruşmasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu’nun 18 yıllık aile dostu, ortağı ve müteahhit Seyfi Beyaz, West Side isimli projenin ruhsat ve iskan süreçlerinde rüşvet niteliğinde ödemeler yaptığını kabul ederek daha önce savcılık makamına verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada kendini savunan işadamı sanık Beyaz, davanın sanıklarından Adem Soytekin üzerinden 7 dükkan, 5 daire, 3,5 milyon TL’lik çek ve nakit paralar olmak üzere, rüşvet verdiklerini kabul etti

SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

İmamoğlu’nun 18 yıllık aile dostu ve ortağı müteahhit Seyfi Beyaz, daha önce savcılığa verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirterek, “Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskân ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık” dedi. Dosyaya giren 25 Nisan, 14 Mayıs, 26 Mayıs ve 6 Ekim 2025 tarihli ifadeler, West Side projesinde ruhsat ve iskân süreçleri etrafında şekillendiği iddia edilen para, çek, taşınmaz ve başka menfaat taleplerine ilişkin çarpıcı iddialar içeriyor. Beyaz’ın 26 Mayıs tarihli ifadesinde, yüzlerce hak sahibinin iskân alınamaması nedeniyle dava açtığını, elektrik ve su aboneliklerinin dahi yapılamadığını anlattı. Beyana göre Adem Soytekin kendilerine “3 milyon TL verirseniz iskânınızı alırım” dedi. Bunun üzerine KDV dahil 3 milyon 540 bin TL’lik fatura kesilip ödeme yapıldığını beyan etti.

ÖDEMEYİ YAPTI AMA İSKAN ALAMADI

Ancak buna rağmen iskân yine çıkmadı. Beyaz’ın iddiasına göre dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, “100 bin TL verirseniz bir günde hallederiz” dedi. 100 bin liranın kısa süre içerisinde Soytekin’e teslim edilmesi üzerine 2 gün sonra iskânın alındığını söyledi. Beyaz’ın 6 Ekim 2025 tarihli ifadesinde de “Büyük kısmı ise belediyede karşılaşılan sorunlara ilişkin devredilen taşınmazlardır. Zaten devir yapmasaydık iskânı vermezlerdi” itirafında bulunuluyor. Beyaz, dört proje ortağının yaptığı pazarlıkların ardından Soytekin’e o günkü değeriyle yaklaşık 10 milyon TL karşılığı olduğunu söylediği 7 dükkân ve 5 daire verdiklerini, ayrıca 3 milyon 500 bin TL bedelli çek ödediklerini anlattı.

HASAN İMAMOĞLU’NA 4 TAŞINMAZ

Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu adına yapılan taşınmaz devirleriyle ilgili. Beyaz, ilk anlatımında 5 dairenin 3 veya 4’ünün Hasan İmamoğlu adına devredildiğini söyledi. Kolluk araştırmalarında ise Hasan İmamoğlu’na 4 taşınmaz devredildiği tespitinin bulunduğu kendisine hatırlatıldı. Beyaz bu tespiti reddetmedi ve “Doğrudur, olabilir” dedi. 25 Nisan tarihli ifadesinde ise West Side’da Hasan İmamoğlu’nun 3 daire aldığını, dairelere ilişkin normal satış bedelinin ödendiğini söyleyen Beyaz, baba İmamoğlu’nun daha sonra ofise gelerek ödenen bedelleri elden geri aldığını beyan etti. Beyaz’ın 6 Ekim tarihli ifadesine göre, dairelerin Hasan İmamoğlu adına geçirilmesi talebi dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık’tan geldi. Beyaz, talebin yine Adem Soytekin üzerinden kendilerine iletildiğini ileri sürdü.

İMAMOĞLU’NA MAÇ LOCASI

14 Mayıs tarihli ifadesinde, Beylikdüzü’nde yaptığı projelerden yalnızca üçünün Ekrem İmamoğlu dönemine denk geldiğini söyleyen Beyaz, “Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra sürekli para istenmesi dolayısıyla ben o bölgede iş yapmak istemedim” şeklinde beyanda bulundu. Beyaz ayrıca İmamoğlu’nun Beylikdüzü ve sonrasında İBB Başkanı olduğu dönemlerde inşaat işleri nedeniyle “sürekli bir şeyler istenmesinden” rahatsız olduğunu savundu.

Beyaz; bir projenin iskânı sırasında Trabzonspor’dan iki loca alınmasının istendiğini ve bu talebi Ekrem İmamoğlu’nun, kardeşi Muzaffer Beyaz’a bizzat ilettiğini, White Corner, Beyaz City ve Mega Kent’teki 7 dükkânın seçim döneminde belediye tarafından ofis olarak kullanıldığını ancak kira ödenmediğini, 2019 yerel seçimleri öncesinde Seyrantepe’deki seçim koordinasyon merkezinin kirası için Tuncay Yılmaz’a 300 bin TL nakit verildiğini beyan etti.