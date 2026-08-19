İran’dan ABD’ye yardım eden ülkelere gözdağı: Hiçbir şey bizden gizli kalmaz!

İran ile ABD arasındaki gerilimin ardından Tahran yönetiminden, topraklarında Amerikan askeri varlığı bulunan bölge ülkelerine dikkat çeken bir uyarı geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD ordusuna yönelik lojistik ve askeri desteğin Tahran tarafından doğrudan savaşın bir parçası olarak değerlendirilebileceğinin mesajını verdi.

Abdullahi, “ABD ordusuna yapılacak her türlü yardım, onun askeri güçlerine ortak olmak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir şey bizden gizli kalmaz”

İranlı komutan, özellikle Amerikan savaş uçakları ve havada yakıt ikmali uçaklarının bölgedeki hareketliliğine dikkat çekti.

Abdullahi, şu ifadeleri kullandı:

“Askeri uçakların ve havada yakıt ikmali yapan uçakların, ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında bölgedeki üslerde bulunması pek olası değildir.”

ABD'nin kendi topraklarını İran'a karşı kullanmasına izin vermediğini açıklayan ülkelere de seslenen Abdullahi, oldukça sert bir mesaj verdi:

“ABD’nin topraklarını bize karşı kullanmasına izin vermediklerini açıklayan ülkeler şunu bilmelidir ki hiçbir şey bizden gizli kalmaz.”

ABD'ye yardım “askeri ortaklık” sayılacak

Abdullahi'nin açıklamasıyla Tahran yönetimi, bölgede bulunan Amerikan kuvvetlerine sağlanabilecek desteğe ilişkin kırmızı çizgisini de ortaya koymuş oldu.

İran Genelkurmay Başkanı'nın sözleri, hava sahasının kullanılması, askeri üslerden operasyon düzenlenmesi ve ABD kuvvetlerine lojistik destek sağlanması gibi adımların Tahran tarafından yakından takip edildiği mesajı olarak değerlendirildi.

Arakçi: 40 günlük savaş dengeleri değiştirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de bölgedeki Amerikan askeri varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arakçi, 40 günlük savaşın bölge ülkelerinin güvenlik anlayışında önemli bir değişikliğe yol açtığını savundu.

Savaşın yabancı askeri üslerin bölge ülkelerini koruduğu yönündeki yaklaşımı sarstığını belirten Arakçi, yabancı güçlerin ve askeri üslerin artık “güvenliği sağlayan bir unsur olmaktan çıkarak güvenliği bozan bir unsura dönüştüğünü” söyledi.

“ABD kendi üslerini bile savunamadı”

Arakçi, son çatışmaların ABD'nin bölgedeki askeri gücünün sınırlarını da ortaya çıkardığını öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı, savaşın “ABD'nin kendi üslerini dahi savunamadığını” gösterdiğini savunarak Amerikan üslerinin İsrail'e destek verdiğini ancak bu üslere ev sahipliği yapan ülkelerin güvenliğini sağlayamadığını ifade etti.

Tahran'dan peş peşe gelen açıklamalar, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerinde kendi topraklarının ve üslerinin kullanılmasına izin verebilecek bölge ülkelerine açık bir uyarı niteliği taşıyor.