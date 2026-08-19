Anadolu'da her yerden tarih fışkırıyor: 15 bin yıllık heykel bulundu!
Bilecik'teki Gedikkaya Tepesi'nde, 15 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen kireç taşından yapılmış 25 kaplumbağa heykelciği tespit edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bilecik'teki Gedikkaya Tepesi'nde, 15 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen kireç taşından yapılmış 25 kaplumbağa heykelciği tespit edildi.
Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası Arkeolojik Kazı Alanı'nda yapılan kazılarda yaklaşık 15 bin yıllık olduğu değerlendirilen 25 kaplumbağa heykelciği bulundu. Heykelciklerin MÖ 14 bin 500-MÖ 11 bin 200 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor.
KİREÇ TAŞINDAN 'KAPLUMBAĞALAR' Kaplumbağa heykelciklerinin kireç taşından yapıldığı, bazılarının da kil malzemeyle kaplandığı belirlendi. Bulunan heykelciklerden en büyüğü 30 santimetre uzunluğunda ve 20 santimetre genişliğinde.
"MAĞARANIN RİTÜEL BAĞLAMI FARKLI BİR BOYUTA TAŞINDI" Heykelciklerin, ritüel amaçlı yapılıp mağaraya yerleştirildiği düşünülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 18 Mayıs-18 Temmuz tarihleri arasındaki kazıların başkanlığını yapan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Sarı, AA muhabirine, "Burası önemli bir kült ve ritüel alanı. Bu yıl bulduğumuz kaplumbağa heykelcikleriyle mağaranın ritüel bağlamı farklı bir boyuta taşındı" diye konuştu.
"TEPEYİ KAPLUMBAĞAYA BENZETMİŞLER" Sarı, Epipaleolitik Dönem'de yaşayan insanların Gedikkaya Tepesi'ni kaplumbağaya benzetmiş olabileceklerini söyledi. Bu sebeple bölgede bir "dağ kültü" oluştuğunu düşündüklerini ifade eden Sarı, şöyle konuştu:
"Ele geçen küçük boyutlu heykelciklerin büyük bölümü 'bilinçli olarak Gedikkaya Tepesi'nin formunda tasarlanmış' izlenimi veriyor. Kaplumbağa sembolizmi gerek Yakın Doğu'dan bildiğimiz Natufian kültüründe gerekse çok daha önceki Üst Paleolitik Dönem kültüründe yaygın." Sarı, bulunan eserleri incelenmek ve restorasyonları yapılmak üzere Bilecik Müzesi ile BŞEÜ'ye teslim ettikleri bilgisini verdi.
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