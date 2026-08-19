Kemalistlere yeni eğlence çıktı: Direksiyonda bayılan sürücü ile eşinin hayatını Atatürk kurtardı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeyken baygınlık geçiren sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki 3 araca çarptıktan sonra kavşağın ortasındaki Atatürk büstüne çarparak durabildi. Kazada sürücü ile eşi yaralandı. Haberi sosyal medyada paylaşan kemalist hesaplar ise Atatürk'ün öldükten yaklaşık 90 yıl sonra bile hayat kurtarmaya devam ettiğini iddia etti.
Kaza, saat 20.50 sıralarında Çamlık Kavşağı'nda meydana geldi. U.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki 3 araca, ardından da kavşak ortasında yer alan Atatürk büstüne çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü U.C. ile eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Haberi sosyal medyada paylaşan kemalist hesaplar ise Atatürk'ün öldükten yaklaşık 90 yıl sonra bile hayatlara dokunmaya, hayat kurtarmaya devam ettiğini iddia etti.