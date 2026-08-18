Eski bakan Ahmet Denizolgun için feth-i kabir kararı! Şüpheli ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak
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Sülemancılar cemaatinin önde gelen isimlerinden, Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’da şüpheli şekilde vefat etmesinin ardından ailesi mezarının açılmasını talep etmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, feth-i kabir (mezarın açılması) kararı verdi. Bilindiği üzere Denizolgun’un vefatının ardından cemaatte liderlik el değiştirmiş ve suç örgütü lideri Alihan Kuriş ön plana çıkmış, Süleyman Efendi’nin kültürel mirasını istismar eden kitleyi etrafında toplamıştı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.
Karar kapsamında Denizolgun’un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.
Denizolgun’un ölümüne ilişkin dosyada; ölümün bildirilmesindeki gecikme, cesette bulunduğu ileri sürülen şüpheli bulgular ve dönemin Adli Tıp incelemelerine yönelik iddialar kamuoyunda uzun süredir tartışılıyordu.
Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da dosyayı yakından takip ediyor. Başkanlığın resmi görevi, geçmiş yıllara ait faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon sağlamak.
Denizolgun ailesi de kısa süre önce ölümün yeniden araştırılması için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurmuştu. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilecek bulguların Adli Tıp Kurumunca incelenerek Denizolgun’un ölümüne ilişkin şüphelerin aydınlatılması hedefleniyor.
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