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Gündem CHP, Sunay’ı paraya boğmuş
Gündem

CHP, Sunay’ı paraya boğmuş

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CHP, Sunay’ı paraya boğmuş

“Söyleşi” adı altında CHP’li belediyelerden cebini dolduran, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’na övgüler düzen Sunay Akın’a, 330 bin lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen İBB davasını yakından takip eden ve sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nu dağın ardından doğan bir güneş gibi betimleyen yandaş ve fondaş yazar Sunay Akın’ın tuttuğu kaseden bal yaladığı ortaya çıktı.

Sen soyunma odasına gittin!

“Ekrem, sen cezaevinde değilsin, sen soyunma odasına gittin” sözleriyle İmamoğlu’na olan parasal sevgi gösterisini açıkça gösteren Akın’ın, sözde söyleşi adı altında CHP’li belediyelerden cebini doldurduğu öğrenildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca 22 Ekim 2025’te yapılan “Cumhuriyet söyleşisi’’ kapsamında Akın’a bir söyleşi için 330 bin TL ödendiği belirlendi. Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan hizmet alımı işinde “Sunay Akın Kiralama Hizmeti Alımı” ismi verilmesi ise CHP zihniyetinin kendisine biat eden ünlü isimleri nasıl kiralık meta olarak gördüğünü ise bir kez daha tescilledi.

 

EKREM HORTUMU BAĞLAMIŞTI

İmamoğlu’na göbekten bağlı olan Akın, İBB’den de sözde etkinlik adı altında program yaparak, cebini doldurmuştu. Kültür AŞ tarafından 18.03.2024’te Fatih Anıt Meydanı’nda yapılan Ramazan etkinlikleri kapsamında tek günlük Sunay Akın ve Dilek Türkan özel konseri için belediye kasasından tam 750 bin TL ödenmişti.

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