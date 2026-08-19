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Gündem Trump geri adım attı! O ülkedeki 50’lik tarifeyi askıya aldı
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Trump geri adım attı! O ülkedeki 50’lik tarifeyi askıya aldı

Yeniakit Publisher
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Trump geri adım attı! O ülkedeki 50’lik tarifeyi askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanması planlanan yüzde 50’lik ek gümrük vergisini son anda askıya aldı. Washington ile Ottawa arasında anlaşmaya varıldığını açıklayan Trump, tarifelerin belgelerin nihai hale getirilmesi için 3 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada menşeli bazı ürünlere yönelik yüzde 50 oranındaki ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın ABD ile Kanada arasında sağlanan uzlaşmanın ardından alındığını belirtti.

Trump: Anlaşmaya vardık

Tarifelerin normal şartlarda 19 Ağustos sabahı yürürlüğe girmesinin planlandığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Yarın sabah yürürlüğe girmesi planlanan Kanada'ya yönelik yüzde 50'lik gümrük vergilerini, belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı olmak kaydıyla, ABD ile Kanada'nın bir anlaşmaya varmış olması nedeniyle üç günlük bir süre için askıya aldım.”

Böylece iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da sertleştirmesi beklenen karar, yürürlüğe girmesine kısa süre kala ertelenmiş oldu.

Şaraptan çimentoya birçok ürünü kapsıyordu

Washington yönetimi geçen ay Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı ticaret uygulamaları yürüttüğünü ileri sürerek yeni tarifeler uygulayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. maddesine dayanarak üç ayrı başkanlık bildirisini imzaladığını bildirmişti.

Yeni gümrük vergilerinin şarap, çimento, spor ekipmanları ve çeşitli sanayi ürünleri dahil geniş bir ürün grubunu kapsaması planlanıyordu.

Gözler 3 günlük sürece çevrildi

Tarifelerin tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı ise Washington ile Ottawa arasındaki anlaşmanın nihai belgelerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Trump'ın açıkladığı 3 günlük erteleme, taraflara anlaşmanın ayrıntılarını kesinleştirmek için kısa bir süre kazandırdı.

Anlaşmanın tamamlanması halinde ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminde önemli bir eşik aşılmış olacak. Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda ise yüzde 50'lik tarifelerin yeniden gündeme gelmesi ihtimali bulunuyor.

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