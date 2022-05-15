Vinç TIR'la çarpıştı: Yaralılar var
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde vinç ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Kızıltepe kara yolunun Saraççeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
A.F. kontrolündeki 63 SD 697 plakalı kamyon ile 01 FIU 08 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.