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Yerel Vinç TIR'la çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

Vinç TIR'la çarpıştı: Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde vinç ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 15:58:00 -
Vinç TIR'la çarpıştı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Kızıltepe kara yolunun Saraççeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

A.F. kontrolündeki 63 SD 697 plakalı kamyon ile 01 FIU 08 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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