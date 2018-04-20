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Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması: Baskın seçim değil erken seçim!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a gitti. Memleketinde gündemi değerlendiren Eroğlu ''"Milletimizin bağrından çıkan bir partidir Ak Parti. Dolayısıyla millete dönüyoruz. Neticede özü bu. Dolayısıyla baskın seçim tabiri yanlıştır. Erken seçimdir. Kendileri talep etti" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 14:58
Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması: Baskın seçim değil erken seçim!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Milletimizin bağrından çıkan bir partidir Ak Parti. Dolayısıyla millete dönüyoruz. Neticede özü bu. Dolayısıyla baskın seçim tabiri yanlıştır. Erken seçimdir. Kendileri talep etti" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Eroğlu, merhum iş insanı Yusuf Özer'in 2 gün önce yaşamını yitiren ve dün toprağa verilen eşi Yıldız Özer'in vefatı dolayısıyla ailesini ziyaret etti. Özer Ailesi'ne taziyelerini ileten Bakan Eroğlu, burada Yusuf Özer ve eşi Yıldız Özer için dua okudu. Bakan Eroğlu'na taziye ziyaretinde Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven de eşlik etti.

'MİLAT OLACAK BİR SEÇİM'

Taziye ziyaretinin ardından gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bu seçimlerin milat olacak önemde olduğunu belirtti. Kararın hayırlı olmasını dileyen Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:
"Ak Parti olarak hazırız. Gerçekten bu seçimler milletimizin tarihinde bir milat olacak. Türkiye'nin geleceği açısından, istikrar, istikbal açısından çok önemli bir seçim. Bugünden itibaren seçim takvimine başladık Afyonkarahisar'da. Allah'ın izniyle 24 Haziran'daki seçimlerde de Afyonkarahisar'ın Ak Parti'ye büyük destek vereceğine inanıyorum. Çünkü Afyon'a ne yapılmışsa Ak Parti döneminde yapılmıştır. Bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını gönülden diliyorum. Sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızla da ilgili bir seçim. O bakımdan herkesin sandığa giderek mührü, gümbür gümbür Ak Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermesini bekliyoruz."

'NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR'

'Acil seçim' ve 'baskın seçim' yorumlarını da değerlendiren Veysel Eroğlu, CHP'lilerin 'hodri meydan' sözünü hatırlatarak, erken seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması ile Ana Muhalefet'in şaşkına döndüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Dün ben TBMM'de nöbetçiydim. CHP'liler 'hodri meydan' falan diyorlardı. Fakat şimdi biz 'hodri meydan' deyince kaçmaya başladılar. Bu normal bir erken seçim. Bir ara hatırlarsanız CHP 'hodri meydan, seçim istiyoruz' dedi. MHP zaten seçim istediğini belirtti. Dolayısıyla biz de seçimden kaçamayız. Çünkü milletimizin bağrından çıkan bir partidir Ak Parti. Dolayısıyla millete dönüyoruz. Neticede özü bu. Dolayısıyla baskın seçim tabiri yanlıştır. Erken seçimdir. Kendileri talep etti. Ama Cumhurbaşkanımız 'Haydi buyrun seçime' deyince onlar da şok oldu tabii. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Dolayısıyla biz hazırız, Ak Parti hazır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tekrar seçileceğine yürekten inanıyoruz. Ak Parti de büyük bir oyla Meclis'e girecek. Hayırlı olsun inşallah."

'ANKET FALAN YOK'

Seçim çalışmalarına başladıklarını ve herhangi bir anket yapılmadığını da vurgulayan Bakan Eroğlu, "Bugün ya Allah bismillah dedik. Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Kongresi ile başlıyoruz. Bismillah diyerek bütün Türkiye'yi tarayacağız. Afyonkarahisar'da girilmeyecek ev ve çalınmadık kapı kalmayacak. Özellikle gönül alınmadık kişi kalmayacak" dedi. Bakan Eroğlu, daha sonra Ak Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:58
  1. Afyon
  2. Veysel Eroğlu
  3. seçim

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