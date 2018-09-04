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Vestel Venus Z30 özellikleri Vestel Venus Z30 fiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarına yoğun ilgi gösterdi. Venus serisinin yeni üyesi Venus Z30 görücüye çıktı. Peki Venus Z30 özellikleri nedir?

04 Eylül 2018 Salı 10:44
Vestel Venus Z30 özellikleri Vestel Venus Z30 fiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarına yoğun ilgi gösterdi. Venus serisinin yeni üyesi Venus Z30 görücüye çıktı. Peki Venus Z30 özellikleri nedir?Vestel

Venus Z30 teknik özellikleri

İşlemci MediaTek 6736T – 2.5 GHz – 8 çekirdek

RAM 4 GB

Hafıza 64 GB + MicroSD

Ekran 6.18 inç – Incell – 19:9 görüntü oranı

Ekran çözünürlüğü 1080 x 2246

Arka kamera 16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu

Ön kamera 16 Megapiksel – FaceID – Bokeh modu

İşletim sistemi Android Oreo

Bağlantı USB Type-C, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0

Güvenlik Parmak izi okuyucu, FaceID

Batarya 3300 mAh

Vestel Venus Z30 fiyatı ve çıkış tarihi

Vestel Venus Z30, Ekim ayının ortasında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Vestel Venus Z30 fiyatı ise resmi olarak henüz açıklanmadı.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:44
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