Vestel Venus Z30 özellikleri Vestel Venus Z30 fiyatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarına yoğun ilgi gösterdi. Venus serisinin yeni üyesi Venus Z30 görücüye çıktı. Peki Venus Z30 özellikleri nedir?04 Eylül 2018 Salı 10:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarına yoğun ilgi gösterdi. Venus serisinin yeni üyesi Venus Z30 görücüye çıktı. Peki Venus Z30 özellikleri nedir?Vestel
Venus Z30 teknik özellikleri
İşlemci MediaTek 6736T – 2.5 GHz – 8 çekirdek
RAM 4 GB
Hafıza 64 GB + MicroSD
Ekran 6.18 inç – Incell – 19:9 görüntü oranı
Ekran çözünürlüğü 1080 x 2246
Arka kamera 16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu
Ön kamera 16 Megapiksel – FaceID – Bokeh modu
İşletim sistemi Android Oreo
Bağlantı USB Type-C, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Güvenlik Parmak izi okuyucu, FaceID
Batarya 3300 mAh
Vestel Venus Z30 fiyatı ve çıkış tarihi
Vestel Venus Z30, Ekim ayının ortasında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Vestel Venus Z30 fiyatı ise resmi olarak henüz açıklanmadı.
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