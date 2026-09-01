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Spor Deniz Gül Galatasaray'da!
Spor

Deniz Gül Galatasaray'da!

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Deniz Gül Galatasaray'da!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu milli forvet Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu milli forvet Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Porto ile anlaşma sağlarken genç golcünün transferinin yaklaşık 10 milyon avro bonservis ve 1 milyon avroya kadar bonus karşılığında tamamlanacağı belirtildi. Deniz Gül’ün Galatasaray’ın yedek santrfor arayışında tercih edilen isim olduğu aktarıldı.

İki kulüp, 10 milyon eurosu garanti olmak üzere toplam 11 milyon euroluk bedelde anlaştı. 22 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından Porto’nun yüzde 15 pay alacağı belirtildi. Deniz Gül’ün Galatasaray’dan yıllık 1,5 milyon euro alacağı öğrenildi.

Bu hamleyle sarı-kırmızılılar hem Victor Osimhen’in arkasında yerli bir alternatif kazandı hem de yabancı kuralı açısından elini güçlendirdi. Fiziksel olarak hazır durumda olduğu belirtilen Gül’ün bugün İstanbul’a gelmesi, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Genç forvetin hafta sonu kadroda yer alabileceği aktarıldı.

Deniz Gül bu sezon Porto formasıyla çıktığı 4 maçta gol atamadı. Geçen sezon ise ligde 29 karşılaşmada 5 gol 1 asist üretti; Avrupa Ligi’nde 10 maçta 1 gol 1 asiste ulaştı.

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