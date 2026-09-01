  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan orkestra İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali'nde... Türkiye'ye duyurdular Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve... Karadeniz’de büyük gün: Trabzon'da bir hayal gerçek oluyor! Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil Çantanızda bomba olabilir! Powerbankleri kullanmanın püf noktaları YKS'de ilk 1000'e girenlerin tercihleri belli oldu! En gözde bölümler tıp, hukuk ve tarih Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur Sofralara kolay gelmiyor! Dağların eteklerinde zorlu hasat başladı Esed'in iki generali daha yakalandı Ordu'ya geldi hayatı değişti: Ukraynalı kadın müslüman oldu!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve...

Beşiktaş'ın bitmek üzere olan transferi için araya Acun Ilıcalı girdi.

#1
Foto - Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve...

Beşiktaş'ın renklerine bağlamak istediği Richard Rios için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devreye girdiği iddia edildi.

#2
Foto - Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve...

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala (4 Eylül) Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Benfica'dan Richard Rios'u renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılara tanıdık bir rakip çıktı.

#3
Foto - Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Rios için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devreye girdi ve futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

#4
Foto - Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve...

Hull City'nin bu hamlesinin Beşiktaş'ın Benfica'yla yürüttüğü görüşmeleri sekteye uğrattığı belirtildi.

#5
Foto - Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve...

Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı orta sahayı kiralık olarak transfer etmek istiyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail belasını buldu
Dünya

İsrail belasını buldu

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, belasını buldu.

Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti
Gündem

Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti

Siyaset dünyasında son dakika gelişmesi yaşandı. Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti

İranlı komutandan İsraillilere açık çağrı: "Hayatta kalmak istiyorsanız kaçın"
Gündem

İranlı komutandan İsraillilere açık çağrı: “Hayatta kalmak istiyorsanız kaçın”

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından General Muhammed Rıza Nakdi, İsrail ile gerilimin tırmandığı süreçte dikkat çeken açıklamalar..
İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu
Dünya

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin baz..
Deniz Gül Galatasaray'da!
Spor

Deniz Gül Galatasaray'da!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu milli forvet Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı.

İslam düşmanı müptezel Müslümanlara nefret kustu! "iki ay sonra hepsini öldüreceğim"
Gündem

İslam düşmanı müptezel Müslümanlara nefret kustu! “iki ay sonra hepsini öldüreceğim”

Sosyal medyadaki İslam düşmanı ahlaksızlara bir yenisi daha eklendi. Yüzünü gizleyerek video paylaşan bir soysuz, İslam’a, Müslümanlara ve C..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23