Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve...
Beşiktaş'ın bitmek üzere olan transferi için araya Acun Ilıcalı girdi.
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Beşiktaş'ın bitmek üzere olan transferi için araya Acun Ilıcalı girdi.
Beşiktaş'ın renklerine bağlamak istediği Richard Rios için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devreye girdiği iddia edildi.
Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala (4 Eylül) Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Benfica'dan Richard Rios'u renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılara tanıdık bir rakip çıktı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Rios için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devreye girdi ve futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Hull City'nin bu hamlesinin Beşiktaş'ın Benfica'yla yürüttüğü görüşmeleri sekteye uğrattığı belirtildi.
Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı orta sahayı kiralık olarak transfer etmek istiyordu.
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