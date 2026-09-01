İlçelere göre eğitim ve yaşam haritası: Yandex’ten çocuklara özel hizmet

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos itibarıyla uygulamada kayıtlı çocuklara yönelik eğitim, spor, sanat ve sosyal yaşam noktalarına ilişkin ilgi noktası (POI) verilerine dayanan çalışmada, ilçeler arasındaki yoğunluk karşılaştırmaları için Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan 0-17 yaş nüfus verileri kullanıldı. Hesaplamalara, çocuk nüfusu 5 binin üzerinde olan İstanbul ilçeleri dahil edildi.

Analiz, anaokulları ve okulların yanı sıra spor tesisleri, sanat kursları ve oyun alanlarını kapsıyor. Elde edilen veriler, uygulama üzerinden rota planlayan ve yakın çevrede çocuklar için uygun yerler arayan ebeveynler ile öğrenciler için pratik bir rehber niteliği taşıyor. Analiz kapsamında İstanbul genelinde 3 binden fazla anaokulu ve kreş, yaklaşık 5 bin 800 ilkokul, ortaokul ve lise ile 2 binin üzerinde oyun alanı incelendi.

Analize göre, İstanbul ilçeleri arasında anaokulu ve kreşlerin yoğun olduğu ilçe Beşiktaş oldu. Söz konusu ilçede her bin çocuk başına yaklaşık üç kurum düşüyor. Beşiktaş'ı, Kadıköy ve Bakırköy takip ediyor. Beşiktaş'taki anaokulu ve kreş yoğunluğu, İstanbul ilçeleri genelindeki ortalamanın yaklaşık iki katına ulaşıyor. Çocuk nüfusuna oranla hesaplanan veriler yerine toplam sayılara bakıldığında ise yaklaşık 200 anaokulunun listelendiği Ümraniye, bu alanda İstanbul'da ilk sırada yer alıyor.

Mutlak sayılara bakıldığında, yaklaşık 200 ilkokul, ortaokul ve liseyle Kadıköy öne çıkıyor. Okul sayısı ilçedeki çocuk nüfusuyla karşılaştırıldığında ise Beşiktaş dikkati çekiyor. Bu ilçede 18 yaş altındaki her bin çocuk başına yaklaşık 5 genel okul düşüyor. Toplam ilkokul sayısında 60'tan fazla okulla Pendik öne çıkarken, çocuk nüfusuna oranlandığında ilk sırayı Çatalca alıyor. İlçede, 18 yaş altındaki her bin çocuk başına yaklaşık 2,2 ilkokul bulunuyor.

Toplam lise sayısında 60'tan fazla okulla Küçükçekmece ilk sırada yer alırken, çocuk nüfusuna oranlandığında her bin çocuk başına yaklaşık 1,17 liseyle Şile öne çıkıyor. Özel okulların sayıca fazla olduğu ilçe ise yaklaşık 70 okulla Başakşehir oldu. Nüfusa göre oranlandığında yüksek yoğunluk, Beşiktaş'ta yaşanıyor. Burada, 18 yaş altındaki her bin çocuk başına yaklaşık 1,2 özel okul düşüyor.

KADIKÖY OKUL DIŞI EĞİTİMDE ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul genelinde örgün eğitim, belediyelere ait eğitim, gençlik ve etkinlik merkezleriyle de destekleniyor. Okul dışı eğitim söz konusu olduğunda, toplam sayılara göre en fazla sanat okulu, dans okulu ve spor okulu Kadıköy'de bulunuyor. Verilere göre, ilçede 130'dan fazla sanat okulu, yaklaşık 80 dans okulu ve 60'tan fazla spor okulu yer alıyor. İlçede, büyük kültür-sanat mekanlarının yanı sıra gençlere ve çocuklara özel sanat merkezlerini de içeren yoğun bir kültür ve sanat mekanı ağı bulunuyor.

Kadıköy, çocuk nüfusuna oranla yüksek sanat okulu yoğunluğuna sahip ilçeler arasında da yer alıyor. İlçede, 18 yaş altındaki her 10 bin çocuk başına yaklaşık 22 sanat okulu düşüyor. Kadıköy, aynı zamanda sanat atölyesi yoğunluğunda da öne çıkıyor, her 10 bin çocuk başına yaklaşık 33 sanat atölyesi bulunuyor. Çocuk nüfusuna oranla spor okullarında Beşiktaş dikkati çekiyor. İlçede her 10 bin çocuk başına yaklaşık 11 spor okulu düşerken, onu Kadıköy izliyor.

Dans okullarında yüksek yoğunluk Kadıköy'de görülüyor, ilçede her 10 bin çocuk başına yaklaşık 13 dans okulu düşüyor. Bu oran, İstanbul ilçeleri genelindeki ortalamanın 6 katından fazlasına denk geliyor. Bu alanda Şişli ikinci, Beyoğlu ise üçüncü sırada yer alıyor.

Çocuk nüfusuna oranla fazla oyun alanı, Silivri'de bulunuyor. İlçede her 10 bin çocuk başına yaklaşık 19 oyun alanı düşüyor. Silivri'yi, Eyüpsultan ve Başakşehir izliyor. Toplam oyun alanı sayısında ise Başakşehir öne çıkıyor, ilçede 230'dan fazla oyun alanı listeleniyor.

Toplam kent park sayısında Ümraniye dikkati çekerken, Beşiktaş ise 18 yaş altındaki her 10 bin çocuk başına düşen kent parkı sayısı en yüksek ilçe olarak öne çıkıyor. Lunapark'a sahip ilçeler arasında, Eyüpsultan dikkati çekiyor. İstanbul'daki tüm lunaparkların neredeyse yüzde 17'si burada yer alıyor. İlçe ayrıca İstanbul'un bilinen büyük ölçekli tema parkı ve aile eğlence merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Toplam sonuçlara bakıldığında, söz konusu kuruluşların toplam sayısında Kadıköy öne çıkıyor. Başakşehir ikinci, Ümraniye ise üçüncü sırada yer alıyor. Başakşehir ve Ümraniye aynı zamanda toplam çocuk nüfusu bakımından İstanbul'un ilk 10 ilçesi arasında bulunuyor. Çocuklara yönelik bu olanaklar, ilçelerdeki çocuk nüfusuna oranlandığında ise sıralama değişiyor. 18 yaş altındaki her bin çocuk başına düşen eğitim ve sosyal yaşam noktası sayısında Beşiktaş ilk sırada yer alırken, bu ilçeyi Kadıköy ve Bakırköy izliyor.

Çocuklara yönelik olanakların genel dağılımını bilmek, ailelerin günlük hayatını planlamasını kolaylaştırabiliyor. Uygulama sayesinde öğrenciler ve ebeveynleri şehir içinde kendilerine uygun rotaları belirlemenin yanı sıra günlük ihtiyaçları için yakınlarındaki yerleri keşfedebiliyor. Çeşitli hizmet noktalarından günlük işlerin halledilebileceği mekanlara, kafe ve parklardan okul sonrasında ailece keyifli vakit geçirilebilecek yerlere kadar pek çok seçenek, uygulama üzerinden bulunabiliyor.