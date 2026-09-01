Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil

Son yıllarda motosiklet kullanımının hızla yaygınlaştığına, özellikle pandemi sonrasında e-ticaret, kurye ve teslimat hizmetlerinin büyümesiyle motosikletlerin şehir içi ulaşımın önemli unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, “2020-2025 yılları arasında toplam motorlu taşıt sayımızdaki artış yüzde 39,2 seviyesinde gerçekleşirken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 102,4'e ulaştı. Bu hızlı artış, trafik güvenliği bakımından üzerinde hassasiyetle durmamız gereken yeni bir tabloyu da beraberinde getirdi" dedi. Şehir içinde meydana gelen kazalarda motosikletlerin payının ciddi seviyelere ulaştığını belirten Bakan Çiftçi, "Yetersiz sürücü eğitimi, koruyucu ekipman kullanılmaması, hız ihlalleri, kırmızı ışık, ters yön, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması gibi davranışlar kazaların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. İşte bu tablo karşısında; motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir 'Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'na ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerini kullandı.