Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil

2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacaklarını belirten Bakan Çiftçi, "Şimdi 2026-2027 döneminde bu mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluşan yeni Eylem Planımızı 26 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte yürütüyoruz. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Denetimlerin temel hedefinin cezalandırmak değil trafik güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Denetimin amacı ceza yazmak değil; kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi, doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir" dedi.