  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan orkestra İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali'nde... Türkiye'ye duyurdular Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve... Karadeniz’de büyük gün: Trabzon'da bir hayal gerçek oluyor! Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil Çantanızda bomba olabilir! Powerbankleri kullanmanın püf noktaları YKS'de ilk 1000'e girenlerin tercihleri belli oldu! En gözde bölümler tıp, hukuk ve tarih Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur Sofralara kolay gelmiyor! Dağların eteklerinde zorlu hasat başladı Esed'in iki generali daha yakalandı Ordu'ya geldi hayatı değişti: Ukraynalı kadın müslüman oldu!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil

'Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme' konulu güvenlik toplantısında, konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, "Denetimin amacı ceza yazmak değil; kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır" dedi.

#1
Foto - Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme' konulu güvenlik toplantısında, motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil insan hayatını korumak olduğunu belirterek, "Denetimin amacı ceza yazmak değil; kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çiftçi, Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaların, sahada elde edilen sonuçların ve ilerleyen dönemde atılacak adımların kapsamlı biçimde değerlendirildiği toplantıda, trafik güvenliğinin doğrudan insan hayatına dokunan en önemli güvenlik başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil

Son yıllarda motosiklet kullanımının hızla yaygınlaştığına, özellikle pandemi sonrasında e-ticaret, kurye ve teslimat hizmetlerinin büyümesiyle motosikletlerin şehir içi ulaşımın önemli unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, “2020-2025 yılları arasında toplam motorlu taşıt sayımızdaki artış yüzde 39,2 seviyesinde gerçekleşirken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 102,4'e ulaştı. Bu hızlı artış, trafik güvenliği bakımından üzerinde hassasiyetle durmamız gereken yeni bir tabloyu da beraberinde getirdi" dedi. Şehir içinde meydana gelen kazalarda motosikletlerin payının ciddi seviyelere ulaştığını belirten Bakan Çiftçi, "Yetersiz sürücü eğitimi, koruyucu ekipman kullanılmaması, hız ihlalleri, kırmızı ışık, ters yön, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması gibi davranışlar kazaların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. İşte bu tablo karşısında; motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir 'Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'na ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil

2025 yılında hayata geçirilen Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Bakan Çiftçi, "Eylem Planımızı; eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat olmak üzere dört temel eksen üzerinde yürüttük. 28 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte farkındalık çalışmalarından eğitim faaliyetlerine, yeni denetim modellerinden mevzuat düzenlemelerine kadar geniş bir çalışma ortaya koyduk. Denetimlerimizi artırdık. Sivil ekiplerimizi ve trafik harici birimlerimizi sürece dahil ettik. Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerimizi daha etkin kullandık. Eğitim ve kampanyalarla güvenli motosiklet kullanımını toplumsal bir farkındalığa dönüştürmeye çalıştık" dedi.

#4
Foto - Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil

2026-2027 döneminde motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyacaklarını belirten Bakan Çiftçi, "Şimdi 2026-2027 döneminde bu mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluşan yeni Eylem Planımızı 26 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte yürütüyoruz. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Denetimlerin temel hedefinin cezalandırmak değil trafik güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Denetimin amacı ceza yazmak değil; kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır. 2026 yılında denetim sayımız güçlü biçimde devam ederken bazı önemli ihlal kalemlerinde işlem sayılarının gerilemesi, doğru denetim ve caydırıcılık anlayışının davranış değişikliğine dönüşebileceğini göstermektedir. Bununla beraber kazalardaki hız, geçiş önceliği, şerit değiştirme ve arkadan çarpma kaynaklı riskler bize daha kat etmemiz gereken mesafe olduğunu da açıkça göstermektedir" dedi.

#5
Foto - Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan, 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Bu hedefe ulaşmak için emniyetimizle, jandarmamızla ve bütün paydaşlarımızla; veriye dayalı, teknolojiyle desteklenen, eğitimle güçlenen ve sahada yüksek görünürlük sağlayan bir trafik güvenliği anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Trafik güvenliğinde başarının yapılan denetim veya kesilen ceza sayısıyla ölçülemeyeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Çünkü bizim için trafik güvenliğinin nihai ölçüsü yapılan denetim sayısı veya kesilen ceza miktarı değildir. Asıl başarı; önlenen kazadır, kurtarılan candır, evine sağ salim ulaşan insanımızdır" ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek trafik güvenliğinin sağlanması için görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı komutandan İsraillilere açık çağrı: "Hayatta kalmak istiyorsanız kaçın"
Gündem

İranlı komutandan İsraillilere açık çağrı: “Hayatta kalmak istiyorsanız kaçın”

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından General Muhammed Rıza Nakdi, İsrail ile gerilimin tırmandığı süreçte dikkat çeken açıklamalar..
ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var
Gündem

ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var

Hain FETÖ'cüler yeniden yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin ByLock'tan sonra yeni bir uygulama kullandıkları deşifre edildi...
Katar'dan teröriste sert tepki
Dünya

Katar'dan teröriste sert tepki

Katar'dan bebekleri, çocukları ve kadınları katleden terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tep..
Teşhirci kadınlara sert tepki: "Sütyeni crop, boxeri şort yaptınız"
Gündem

Teşhirci kadınlara sert tepki: “Sütyeni crop, boxeri şort yaptınız”

Sosyal medyada yayılan bir videoda konuşan kadın, son yıllardaki giyim tarzlarını çok sert sözlerle eleştirdi. Crop ve kısa şort üzerinden t..
Almanya’da dehşet gecesi! Silah, bıçak ve araçlarla çatışma
Gündem

Almanya’da dehşet gecesi! Silah, bıçak ve araçlarla çatışma

Almanya’nın Hessisch Oldendorf kentinde pazar akşamı büyük bir çatışma yaşandı. Silah ve bıçakların kullanıldığı, bazı kişilere araçlarla ça..
Burak Özçivit kardeşinin düğününe gitmemişti! Babası nedenini açıkladı
Gündem

Burak Özçivit kardeşinin düğününe gitmemişti! Babası nedenini açıkladı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Bafralı iş insanı Hasan Sağdıç ile Samsun’da dünyaevine girdi. Düğünde Burak Özçivi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23