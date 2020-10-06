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Aktüel Vergi kaçırma suçundan aranan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee İspanya'da tutuklandı
Aktüel

Vergi kaçırma suçundan aranan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee İspanya'da tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:28:09 -
Vergi kaçırma suçundan aranan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee İspanya'da tutuklandı

MADRİD (AA) - Vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı bulunan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalandığı bildirildi.

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Amerika Birleşik Devletleri tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkartılan John McAfee'nin tutuklandığı kaydedildi.

McAfee'nin, 3 Ekim sabahı yanında iki kişiyle İstanbul'a gitmek üzere Barselona El Prat Havalimanı'na geldiği ve yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alındığı, sonrasında mahkemenin geçici tutuklama kararıyla Brians cezaevine gönderildiği belirtildi.

İngiltere pasaportu taşıdığı ifade edilen McAfee, geçen temmuzda Dominik Cumhuriyeti'nde yatıyla seyahat ederken yakalanmış ancak adli makamlarca serbest bırakılarak İngiltere'ye gitmişti.

ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyor.

McAfee'nin suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

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