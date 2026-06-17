  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katliamcı bakana ABD'den vize yok İçişleri Bakanlığı duyurdu: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11,5 milyon isme tek tek teşekkür belgesi: Siz bu milletin davasına sahip çıktınız! Bakan Kurum’dan yenilenen Saraçoğlu paylaşımı: Başkent'imize çok yakışmadı mı? Çalışma Bakanlığı devreye girdi! Doruk Madencilik'te işçilerle patron uzlaştı Öğretmen anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki Her yerde Putin’i eleştiriyordu! Kafasından vurularak öldürüldü Kopya ilanlarla araç satmışlar! 11 şüpheliye gözaltı Tartışmalı tahliye kararı! Kara paracı Mason üstadı sessizce serbest bırakıldı Trump’tan Netanyahu’ya ret! Katil mutabakat metnini görememiş
Dünya Terör tehdidine tedbir! Japonya’dan dronlara kısıtlama
Dünya

Terör tehdidine tedbir! Japonya’dan dronlara kısıtlama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Terör tehdidine tedbir! Japonya’dan dronlara kısıtlama

Japonya, terörle mücadele tedbirlerini artırarak dron kullanımına yönelik kuralları sıkılaştırdı ve uçuş yasağı kapsamındaki bölgelerin sayısını genişletti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da merkezi hükümet, ülke içinde dronların kullanımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasını onayladı.

Dron teknolojisindeki gelişmelerin yol açtığı "artan terör risklerine" karşı alınan önlemler doğrultusunda belirli tesislerin çevresindeki uçuşa kapalı bölgeler, 300 metreden 1000 metreye genişletildi.

Yeni karar doğrultusunda uçuşa kapalı bölgelerde dron uçuranlar, 6 aya kadar hapis ya da yaklaşık 500 bin yen (yaklaşık 145 bin lira) para cezasına tabi tutulacak.

Uçuş yasağı uygulanacak tesisler arasında Japonya İmparatorluk Sarayı, Başbakanlık Ofisi ve ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği yer alıyor.

Hükümet, "sarı bölgeler" şeklinde tanımlanan uçuşa kapalı bölgeleri, farkındalığı artırmak amacıyla resmi çevrim içi haritalarda yayınlayacak.

Japonya tatilinde kaybolmuştu! ABD’li öğrenci ölü bulundu
Japonya tatilinde kaybolmuştu! ABD’li öğrenci ölü bulundu

Dünya

Japonya tatilinde kaybolmuştu! ABD’li öğrenci ölü bulundu

Sosyal medya paylaşımda ilginç tasvir! Trump şimdi de Japonları çıldırttı
Sosyal medya paylaşımda ilginç tasvir! Trump şimdi de Japonları çıldırttı

Dünya

Sosyal medya paylaşımda ilginç tasvir! Trump şimdi de Japonları çıldırttı

Japonya'da nüfus krizi!
Japonya'da nüfus krizi!

Dünya

Japonya'da nüfus krizi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23