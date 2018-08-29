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Venus Z20 ve Venus Z10 satış fiyatı ve teknik özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Venüs cep telefonu fiyatları nedir? Venüs Z20 ve Z10 fiyatı nedir? Vestel Venüs Z20 özellikleri nedir?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:54
Venus Z20 ve Venus Z10 satış fiyatı ve teknik özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Venüs cep telefonu fiyatları nedir? Venüs Z20 ve Z10 fiyatı nedir? Vestel Venüs Z20 özellikleri nedir?

Venus Z20 satış fiyatı : 2.099,00

Venus Z20 teknik özellikler:

Şebeke Frekansı LTE (4G)

Mobil Veri Hızı  4.5G Uyumlu

İşlemci Özellikleri

İşlemci Türü  Qualcomm SnapDragon 630

İşlemci Hızı.20 GHz

İşlemci Sayısı  8 Çekirdek

Ekran Özellikleri

Dokunmatik Ekran  Var

Ekran Boyu  5.6 inch

Ekran Renk Sayısı 16 Milyon

Kamera Özellikleri

HDR Var

HD Video Kaydı Var

4K Video Kaydı Yok

Digital Zoom Yok

Kamera Çözünürlük 16 MP + 5 MP

Ön Kamera Çözünürlüğü  8 MP

Dahili Hafıza 64 GB

Desteklenen Hafıza Kartı

Kamera Özellikleri

4K video kaydı  Var

Genel Özellikler

Garanti 24

Güç

Pil Gücü

3400 mAh

Bilgi

Diğer

İşletim Sistemi 

Android Oreo

Bağlantı Özellikleri + Portlar

Wi-Fi Var

Bluetooth Var

GPS Var

NFC Yok

Multimedya

Parmak İzi Okyucu Var

Yüz Tanıma Yok

Suya Dayanıklılık Yok

Vestel Venus Z10 fiyatı: 1.499 TL

Vestel Venus Z10 özellikleri:

5.2" 1920x1080 Full HD 2.5D IPS Ekran

8 Çekirdekli, 1.4 GHz Qualcomm Cat 6 İşlemci

13 MP Arka / 8 MP Ön Kamera

OIS/EIS, PDAF Kamera teknolojileri

4GB RAM & 64GB Dahili Hafıza

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:54
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