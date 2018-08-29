Venus Z20 ve Venus Z10 satış fiyatı ve teknik özellikleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Venüs cep telefonu fiyatları nedir? Venüs Z20 ve Z10 fiyatı nedir? Vestel Venüs Z20 özellikleri nedir?29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz.Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasından sonra vatandaşlar Vestel Vünüs cep telefonlarının fiyatını araştırmaya başladı. Peki Venüs cep telefonu fiyatları nedir? Venüs Z20 ve Z10 fiyatı nedir? Vestel Venüs Z20 özellikleri nedir?
Venus Z20 satış fiyatı : 2.099,00
Venus Z20 teknik özellikler:
Şebeke Frekansı LTE (4G)
Mobil Veri Hızı 4.5G Uyumlu
İşlemci Özellikleri
İşlemci Türü Qualcomm SnapDragon 630
İşlemci Hızı.20 GHz
İşlemci Sayısı 8 Çekirdek
Ekran Özellikleri
Dokunmatik Ekran Var
Ekran Boyu 5.6 inch
Ekran Renk Sayısı 16 Milyon
Kamera Özellikleri
HDR Var
HD Video Kaydı Var
4K Video Kaydı Yok
Digital Zoom Yok
Kamera Çözünürlük 16 MP + 5 MP
Ön Kamera Çözünürlüğü 8 MP
Dahili Hafıza 64 GB
Desteklenen Hafıza Kartı
Kamera Özellikleri
4K video kaydı Var
Genel Özellikler
Garanti 24
Güç
Pil Gücü
3400 mAh
Bilgi
Diğer
İşletim Sistemi
Android Oreo
Bağlantı Özellikleri + Portlar
Wi-Fi Var
Bluetooth Var
GPS Var
NFC Yok
Multimedya
Parmak İzi Okyucu Var
Yüz Tanıma Yok
Suya Dayanıklılık Yok
Vestel Venus Z10 fiyatı: 1.499 TL
Vestel Venus Z10 özellikleri:
5.2" 1920x1080 Full HD 2.5D IPS Ekran
8 Çekirdekli, 1.4 GHz Qualcomm Cat 6 İşlemci
13 MP Arka / 8 MP Ön Kamera
OIS/EIS, PDAF Kamera teknolojileri
4GB RAM & 64GB Dahili Hafıza
YORUM YAZ