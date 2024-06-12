  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

'Yeni bir sistem geliştirdik' deyip duyurdular: Türk İHA'larını şaşırtıp kör edecek

Buket Özgünlü Boyacı emlak zengini çıktı

ASELSAN ve TUSAŞ'tan müthiş anlaşma

Ankara’da ormanlara girişler yasaklandı

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi

Ekrem'den İstanbul'a çok büyük hizmet! Haliç'i b.ka buladı

Başkan Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yeni görev! Resmen belli oldu

Eğer doğruysa skandal! Belediye başkanı mı genel başkanı mı? Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Ekrem’den şok talep
list-style-type: decimal;
Dünya Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet mi? Herkes çok şaşırdı! Çok konuşulacak
Dünya

Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet mi? Herkes çok şaşırdı! Çok konuşulacak

Yeniakit Publisher
2024-06-12 01:20:00 - 2024-06-12 08:29:51
Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet mi? Herkes çok şaşırdı! Çok konuşulacak

Rusya, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Tüm siyasi taraflarla iş birliğine hazır olduğunu duyurdu. Duyanlar çok ama çok şaşırdı

Söz konusu açıklama Moskova’nın Venezuela Devlet Başkanı olarak Nicolas Maduro'yu tanıdığı, Juan Guaido’yu ise yasal bir lider olarak görmediği bildirisinden bir gün sonra geldi.

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Maduro arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Venezuela Devlet Başkanı'nın ülkesindeki siyasi kriz konusunda yardım talep etmediğini aktardı.

Putin söz konusu telefon görüşmesinde dış müdahalenin yapıcı olmadığı ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirterek Venezuela’daki ihtilafları çözmek için barışçıl yollar kullanmaya çağırdı. Rusya, ABD’nin kendini başkan ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu lider olarak tanımasını ise kınadı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise salı günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Venezuela’da kısa süre içinde özgür bir seçim yapılmadığı takdirde Berlin, Juan Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımaya hazırdır. Venezuela’nın durumu bizim için endişe kaynağıdır.”
Alman Hükümet Sözcüsü, geçen sene şaibeli bir seçimle iş başına gelen Maduro’yu yasal bir lider tanımayacaklarını vurguladı.
Bu açıklamayla birlikte Almanya, Avrupa Birliği içinde Guaido’nun meşruiyetini resmi olarak tanıyan ilk ülke oldu.
Guido konusunda uluslararası arena ikiye bölündü. ABD Guido’yu meşru lider olarak tanıyan ilk ülke olurken Latin Amerika ülkeleri de kendi aralarında görüş ayrılığı yaşadı. Rusya ve Çin, Maduro’nun yanında saf tutarken ABD'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Almanya’nın Guaido’yu desteklediğini duyurdu.
Venezuela Sosyal Çatışma Gözlemevi’nin açıklamasına göre salı günü başlayan eylemlerde şimdiye kadar 26 kişi öldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın ve gümüş piyasalarına dair yeni gelişme: Maden sahası yenilendi ama çıkarılamıyor! Hazine dolu
Altın ve gümüş piyasalarına dair yeni gelişme: Maden sahası yenilendi ama çıkarılamıyor! Hazine dolu

Ekonomi

Altın ve gümüş piyasalarına dair yeni gelişme: Maden sahası yenilendi ama çıkarılamıyor! Hazine dolu

Rusya'dan dikkat çeken açıklama! Lavrov: Çin ile ittifak değiliz!
Rusya'dan dikkat çeken açıklama! Lavrov: Çin ile ittifak değiliz!

Dünya

Rusya'dan dikkat çeken açıklama! Lavrov: Çin ile ittifak değiliz!

Malezya’nın askeri hava araçları artık Türkiye’ye emanet
Malezya’nın askeri hava araçları artık Türkiye’ye emanet

Ekonomi

Malezya’nın askeri hava araçları artık Türkiye’ye emanet

Alman silah üreticisi, Alman silahlarının sayısını artıracak! Ukrayna’da ilk ortak üretim tesisini açtı
Alman silah üreticisi, Alman silahlarının sayısını artıracak! Ukrayna’da ilk ortak üretim tesisini açtı

Dünya

Alman silah üreticisi, Alman silahlarının sayısını artıracak! Ukrayna’da ilk ortak üretim tesisini açtı

Türkiye, BAE, İngiltere, ABD ve Katar gibi birçok ülkeye bal gönderiliyor!
Türkiye, BAE, İngiltere, ABD ve Katar gibi birçok ülkeye bal gönderiliyor!

Ekonomi

Türkiye, BAE, İngiltere, ABD ve Katar gibi birçok ülkeye bal gönderiliyor!

ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!
ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!

Aktüel

ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Venezuela her şeyiyle bizim bir üç beyimiz olmaya hazırken, neden bu zengin ülkeyi Ruslara, Almanlara, Abd lere kaldırıyorsunuz ki?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23