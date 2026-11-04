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Gündem ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı
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ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

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ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadından itiraflar peş peşe geldi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, seçimdeki yıkıcı mağlubiyetin doğrudan İran savaşı yüzünden yaşandığını belirterek bizzat Donald Trump’ın da bu rezaleti kabul ettiğini ifşa etti.

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadından skandal itiraflar peş peşe geldi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, seçimdeki yıkıcı mağlubiyetin doğrudan İran savaşı yüzünden yaşandığını belirterek bizzat Donald Trump’ın da bu rezaleti kabul ettiğini ifşa etti.

ABD Başkan Yardımcısı James Vance, Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerde yaşadığı ağır yenilginin nedeninin İran savaşı olduğunu belirterek, "Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan Donald Trump da dün gece bunu bizzat söyledi" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD’de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre’de yaşadığı kayıplara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin temel nedeninin İran savaşı olduğunu savunan Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bir önceki gece yaptığı açıklamada bu duruma işaret ettiğini belirtti.

Vance, "Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan da dün gece bunu bizzat söyledi. Eğer bunun buna değdiğini, Senato’yu önümüzdeki 6 yıl boyunca kaybetmenin ödenmeye değer bir bedel olduğunu savunmak istiyorsanız, buyurun savunun. Bunun ödenmeye değer bir bedel olduğunu ileri sürün. Katılsanız da katılmasanız da en azından bu dürüst bir yaklaşım olur" dedi.

Vance seçim sonuçlarına rağmen Cumhuriyetçi adaylara destek verilmesi çağrısında bulunarak, "Ancak neden kaybettiğimizi herkes biliyor. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimize ilişkin yapılacak her dürüst tartışma da buradan başlamalı. Ülkemiz için umudumu koruyorum. Öfkeli olan ve ‘Ben size söylemiştim’ demek isteyenlere şunu söylüyorum: Haklısınız, gerçekten de söylemiştiniz. Bu enerjinizi, sizin dünya görüşünüzü paylaşan Cumhuriyetçi adayların seçilmesi için kullanın. Sonuçlara öfkelenenlere ise öfkelenmekte haklı olduklarını söylüyorum. Gelin, bu öfkeyi ülkemizi kurtarmak için yeniden çalışmaya koyulmak üzere kullanalım" ifadelerini kullandı.

 

"İran savaşı, hayat pahalılığı, ’Önce Amerika’ ve ABD-İsrail ilişkileri"

Vance açıklamasında, ismini açıklamadığı ancak yakından tanıdığı bir kamuoyu araştırmacısının da çalışmasına değindi. Çalışma kapsamında, 2024’te Trump’a oy verip 2026’da Demokratları destekleyen seçmenlere yeniden Cumhuriyetçilere yönelmelerini sağlayacak adımların sorulduğunu belirten Vance, öne çıkan dört başlığın, İran savaşının sona erdirilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, "America First" (Önce Amerika) politikasının benimsenmesi ve ABD’nin İsrail ile ilişkilerinin değiştirilmesi olduğunu yazdı.

Vance, "Seçmenlerimiz sandığa gitti. Yukarıda sıraladığım dört neden, onların önemli bir bölümünün neden Demokratlara oy verdiğini açıklıyor. Üstelik bunlar, seçim sonuçlarını doğru tahmin eden bir kamuoyu araştırmacısının tespitleri" ifadelerini kullandı.

"Sorun, 2024’te Trump’a oy veren birçok kişinin 2026’da Demokratlara vermesi"

ABD Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi partinin yaşadığı kaybın nedeninin seçim katılımı olmadığını savunarak, "Seçmenlerimiz sandığa gitti. Şüphesiz, seçmen katılımı konusunda daha iyi performans gösterebileceğimiz yerler vardı. Ancak asıl sorun katılım oranı değil. Temel sorun, 2024’te Trump ve Vance’e oy veren birçok kişinin 2026’da Demokratlara oy vermiş olması" dedi.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Güç ve kibir, insanlık tarihi boyunca ne zaman mutlak bir kural gibi uygulanmaya çalışılsa, en büyük çöküşlerin de zeminini hazırlamıştır. Kendini hukukun, adaletin ve uluslararası dengelerin üzerinde gören, devlet yönetimini bir şirket stratejisi ya da kaba bir güç gösterisi olarak kabul eden anlayışlar, nihayetinde kendi inşa ettikleri duvarların altında kalmaya mahkumdur. ABD’de gerçekleşen ara seçimlerin ardından bizzat Beyaz Saray kanadından ve Başkan Yardımcısı James David Vance tarafından yapılan itiraflar, bu gerçeğin küresel siyaset sahnesindeki en taze ve çarpıcı vesikası niteliğindedir. Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin doğrudan İran savaşına ve yürütülen hoyrat politikalara bağlanması, zulüm ile abad olunamayacağının açık bir göstergesidir. "Zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur" kelamınca, küresel ölçekte sergilenen hukuksuzluklar ve hoyratça adımlar, sadece hedef alınan coğrafyalarda yıkıma yol açmakla kalmaz; aynı zamanda bu kararları alanların kendi evlerinde de siyasi ve ahlaki birer hezimete dönüşür. Bir devlet başkanının, diplomatik nezaketi ve uluslararası hukuku hiçe sayarak devletleri tehdit etmesi, Venezuela’da olduğu gibi meşru liderleri hedef alan eşkıyalık raddesindeki girişimleri ve hiçbir haklı gerekçeye dayanmadan İran’a yönelik savaş çığırtkanlığı yapması, vicdan sahibi insanlığın büyük tepkisini çekmiştir. Gücü haklılık sebebi sayan bu zihniyet, sömürü düzenini ve petrol fiyatlarını kendi menfaatlerine göre yönlendirme hırsını perdelemek için masum halkların kanı ve huzuru üzerinden kumar oynamaktan çekinmemiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, rüzgar eken daima fırtına biçer. Bu süreçte ortaya çıkan tablo, sadece bireysel bir itibar kaybı değil, aynı zamanda küresel bir nefret dalgasının da itirafıdır. Kendi halkının sesine kulak tıkayan, dünyayı sürekli bir kaos ve gerilim sarmalına sürükleyerek bundan beslenen odaklar, nihayetinde sandıkta bizzat kendi seçmeninin ahlaki ve siyasi şamarıyla sarsılmıştır. Haklı olmayı değil, yalnızca güçlü olmayı üstünlük kriteri haline getiren küresel sistemin aktörleri, insanlığın ortak vicdanında zaten mahkum olmuşken, bugün kendi yardımcılarının ağzından dökülen itiraflarla bu ahlaki iflası tescillemek zorunda kalmışlardır. Yaşanan bu tarihi mağlubiyet, yeryüzünde adaleti ve samimiyeti dışlayan, kaba kuvvet ve haksız savaşlarla hükmetmeye çalışan her yapının er ya da geç yüzleşeceği kaçınılmaz bir akıbettir.

Saim genç

ABD Dış işleri bakanı David Vance/ Seçimle iş başa gelen kişidir Sarı ŞEYTAN görevden alamıyor. Çünkü ABD halkı seçiyor. Ne diyor İRAN İslam Cumhuriyeti (DMO) ordusu karşısında HEZİMET'E uğradığını söylüyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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