ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadından skandal itiraflar peş peşe geldi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, seçimdeki yıkıcı mağlubiyetin doğrudan İran savaşı yüzünden yaşandığını belirterek bizzat Donald Trump’ın da bu rezaleti kabul ettiğini ifşa etti.

ABD Başkan Yardımcısı James Vance, Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerde yaşadığı ağır yenilginin nedeninin İran savaşı olduğunu belirterek, "Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan Donald Trump da dün gece bunu bizzat söyledi" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD’de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre’de yaşadığı kayıplara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin temel nedeninin İran savaşı olduğunu savunan Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bir önceki gece yaptığı açıklamada bu duruma işaret ettiğini belirtti.

Vance, "Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan da dün gece bunu bizzat söyledi. Eğer bunun buna değdiğini, Senato’yu önümüzdeki 6 yıl boyunca kaybetmenin ödenmeye değer bir bedel olduğunu savunmak istiyorsanız, buyurun savunun. Bunun ödenmeye değer bir bedel olduğunu ileri sürün. Katılsanız da katılmasanız da en azından bu dürüst bir yaklaşım olur" dedi.

Vance seçim sonuçlarına rağmen Cumhuriyetçi adaylara destek verilmesi çağrısında bulunarak, "Ancak neden kaybettiğimizi herkes biliyor. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimize ilişkin yapılacak her dürüst tartışma da buradan başlamalı. Ülkemiz için umudumu koruyorum. Öfkeli olan ve ‘Ben size söylemiştim’ demek isteyenlere şunu söylüyorum: Haklısınız, gerçekten de söylemiştiniz. Bu enerjinizi, sizin dünya görüşünüzü paylaşan Cumhuriyetçi adayların seçilmesi için kullanın. Sonuçlara öfkelenenlere ise öfkelenmekte haklı olduklarını söylüyorum. Gelin, bu öfkeyi ülkemizi kurtarmak için yeniden çalışmaya koyulmak üzere kullanalım" ifadelerini kullandı.

"İran savaşı, hayat pahalılığı, ’Önce Amerika’ ve ABD-İsrail ilişkileri"

Vance açıklamasında, ismini açıklamadığı ancak yakından tanıdığı bir kamuoyu araştırmacısının da çalışmasına değindi. Çalışma kapsamında, 2024’te Trump’a oy verip 2026’da Demokratları destekleyen seçmenlere yeniden Cumhuriyetçilere yönelmelerini sağlayacak adımların sorulduğunu belirten Vance, öne çıkan dört başlığın, İran savaşının sona erdirilmesi, hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanılması, "America First" (Önce Amerika) politikasının benimsenmesi ve ABD’nin İsrail ile ilişkilerinin değiştirilmesi olduğunu yazdı.

Vance, "Seçmenlerimiz sandığa gitti. Yukarıda sıraladığım dört neden, onların önemli bir bölümünün neden Demokratlara oy verdiğini açıklıyor. Üstelik bunlar, seçim sonuçlarını doğru tahmin eden bir kamuoyu araştırmacısının tespitleri" ifadelerini kullandı.

"Sorun, 2024’te Trump’a oy veren birçok kişinin 2026’da Demokratlara vermesi"

ABD Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi partinin yaşadığı kaybın nedeninin seçim katılımı olmadığını savunarak, "Seçmenlerimiz sandığa gitti. Şüphesiz, seçmen katılımı konusunda daha iyi performans gösterebileceğimiz yerler vardı. Ancak asıl sorun katılım oranı değil. Temel sorun, 2024’te Trump ve Vance’e oy veren birçok kişinin 2026’da Demokratlara oy vermiş olması" dedi.