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Dünya Veliaht Prens Selman yeni ekonomi planını açıkladı
Dünya

Veliaht Prens Selman yeni ekonomi planını açıkladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin yüksek endüstri ürünlerini üretmesi ve ihraç etmesi için plan açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 02:10:00 -
Veliaht Prens Selman yeni ekonomi planını açıkladı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, bin Selman, ülkesinin 2030 vizyonu çerçevesinde ulusal endüstri stratejisi geliştirdiğini duyurdu.

Bin Selman, stratej çerçevesinde Suudi Arabistan'ın endüstriyel ürün ihracatının 557 milyar riyale (yaklaşık 148 milyar 340 milyon dolar) yükseltilmesinin planlandığını belirtti.

Ulusal endüstri stratejisinin, Suudi Arabistan ekonomisinde yerli ürün ve petrol dışı ihracatın artırılmasını hedeflediğini ifade eden bin Selman, stratejinin ileri teknoloji ürünlerinin ihracatının 6 katına çıkarılması ve on binlerce kişiye istihdam sağlanmasını da içerdiğini kaydetti.

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın "hırslı genç yeteneklere, seçkin bir coğrafi konuma, zengin doğal kaynaklara, sanayi sektöründe öncü şirketler dahil rekabetçi ve sürdürülebilir bir endüstriyel ekonomiye ulaşmak için her türlü imkana sahip olduğunu" ifade etti.

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