Vekil Şentop: CHP'nin istediği kazanmak değil, AK Parti'nin kaybetmesi

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Siyaset başkası kaybetsin diye yapılmaz. 'Ben kazanayım' diye siyaset yapılır ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma iddiası yok. 'Ben kazanayım' demiyor. 'AK Parti kaybetsin' diyor." dedi.

''AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ TATİLE GİRMEDİ''

Malkara Öğretmenevi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Şentop, CHP'nin seçim kazanma gibi bir iddiasının olmadığını, tek amacının AK Parti'nin milletvekili sayısını düşürmek olduğunu belirtti.

Seçim öncesinde ziyaret ederek oy talep ettikleri yerlere uğrama imkanları olmadığını dile getiren Şentop, "Takip ettiniz, seçimden hemen sonra Meclis, çalışmalara başladı. İki tane önemli kanun değişikliği yaptık. Kanun değişikliği tamamlandıktan sonra Meclis tatile girmiş oldu. Meclis tatile girdi ama milletvekilleri, özellikle AK Partili milletvekilleri tatile girmedi. CHP'liler hep tatilde zaten. Meclis'e de gelmiyorlar. Buraya uğrayan var mı bilmiyorum? Özellikle sizin hemşehriniz Faik Öztrak. Faik Öztrak hiç geliyor mu? Biz de onu hiç görmüyoruz. Meclis'te falan da görmüyoruz kendisini." diye konuştu.

Şentop, çalışmalarına durmaksızın devam edeceklerine vurgu yaparak, Tekirdağ'a sık sık geleceğini ve programı dahilinde mahalleleri, kırsal bölgeleri ve STK'ları tek tek ziyaret edip sıkıntıları dinleyeceğini ifade etti.

''HDP, CHP'DEN OY ALDI''

24 Haziran'da yapılan seçimde CHP'nin HDP'yi desteklediğini ve HDP'nin barajı aşması için çaba gösterdiğini aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce'den daha az oy aldı biliyorsunuz. Bir başka gerçek daha var. HDP diye bir parti var. Bu partinin de cumhurbaşkanı adayı vardı cezaevinde. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da kendi partisinden az oy aldı. HDP, Selahattin Demirtaş'tan daha fazla oy aldı. Nereden aldı bu oyu? Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhuriyet Halk Partililerin bir kısmı kendi partilerine oy vermediler. HDP'ye oy verdiler.

Bunu nereden biliyoruz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızın ağırlıklı olduğu bölgede HDP'nin önceki seçimlere göre yüzde 7 oy kaybı var. Nerede oy almış bu açığını nerede telafi etmiş? İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da fazla oy almış. Nerede oyunu arttırmış? Bakıyorsun, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de arttırmış. CHP'nin güçlü olduğu yerlerde oyunu arttırmış HDP. CHP Genel Merkezi'nden talimat verilmiş. 'Bir ailede 3 kişi varsa bunlardan biri HDP'ye oy versin' diye talimat verilmiş."

''TAYYİP ERDOĞAN DAHA AZ OY ALSIN''

"HDP'ye oy verin" yönündeki talimatın bir gazeteci tarafından kamuoyuna aktarıldığını hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Genel Merkezin talimatı diye bir mesaj paylaşıldı. Partililer arasında, birisi de bunu bir gazeteciye göndermiş. O gazeteci de bunu yayımladı. Niye, HDP barajı geçsin diye. HDP barajı geçerse CHP'nin ne işine yarıyor? CHP'nin hiçbir işine yaramıyor. Milletvekili sayısı mı artıyor, hayır. Ne işe yarıyor bu? Bu AK Parti daha az milletvekili çıkartsın. 'Tayyip Erdoğan daha az oy alsın' diye. Siyaset başkası kaybetsin diye yapılmaz, 'Ben kazanayım' diye siyaset yapılır ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma iddiası yok. 'Ben kazanayım' demiyor. 'AK Parti kaybetsin' diyor."

Toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Sungur, Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve muhtarlar katıldı.