Vekil kiralamak ahlâksızlıktır

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerine milletvekili transferine yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi: “Bir iktidar partisi, muhalefet partilerine, seçime girecek bir partiye kumpas kurup, ‘Onu acaba demokrasinin, siyasetin dışına nasıl atabilirim’ arayışına giriyorsa korkudan giriyordur. Eğer demokrasiye karşı böyle bir kumpas kurulursa bu kumpası çözmek bizim görevimizdir. Bu aynı şekilde İYİ Parti’nin de SP’nin de Demokrat Parti’nin de görevidir.”

Transfere tepki gösteren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, şunları söyledi: “CHP kendisine yakışanı yapıyor. Çünkü milletvekilleri yetkiyi doğrudan milletten alırlar. Vekil de aldığı yetkiye göre milleti adına hareket eder. Bunların amacı memlekete hizmet etmek değil. Tek bir amaçları Erdoğan’ı bir şekilde bulunduğu mevkiden indirmek. Bunu başarmak için her türlü yola müracaat ediyorlar.”

Milletvekili mal mı?

Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şunları dile getirdi: “Milletvekilleri bir mal değil ki takas yapılsın. Yarın seçim bölgesindeki insanların yüzüne nasıl bakacaklar? Daha önceki kiralık milletvekilleri hâlâ parti içinde yadırganıyor. Milletvekili arkadaşların onurlu duruş göstereceklerine inanıyorum. Milletvekilinin itibarını bu kadar ayaklar altına almaya ne Kılıçdaroğlu’nun ne de lobilerin hakkı hukuku yoktur.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise şunları ifade etti: “Bu durumun gayri ahlakiliği konusunda herkes aynı düşünüyor. Hoş bir durum değil. Bir grup kuracak kadar milletvekilini kiralamayı bir gurur ve onur meselesi gibi takdir ediyorlar.”