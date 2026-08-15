Vehbi Korkutata "Terörsüz Türkiye Kanunu"nu değerlendirdi: Nihayet komisyondan geçti

Araştırmacı – Gazeteci Vehbi Korkutata, Türkiye’nin kanayan yarası terör sorununu kökünden çözecek olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni değerlendirdi.

Korkutata’nın yazısı şöyle:

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum!

Eğer bugün hâlâ "Terörün bitmesi için demokratikleşme gerekir" gibi hatalı varsayım yapılıyorsa, geçmiş reformların hayata geçirilmesini de yanlış bir yöne kanalize etmiş olursunuz.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretinin tarihi bir gelişme olduğunu söyledi. Bahçeli "Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" dedi.

Teşekkürler yüreği güzel MHP Lideri Devlet Bahçeli, sana yakışan budur!

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmede, Suriye'de Demokratik Suriye Güçleri’nin Şam yönetimi ile entegrasyonunu öngören 10 Mart Mutabakatı da gündeme geldi.

Ülkemizin tarihi bir eşikte olduğunu hemen fark etmeniz mümkündür. "Terörsüz Türkiye" hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı'dır. MHP, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir.

MHP lideri, Bahçeli, "Yüreğimizle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız. Türk ve Kürt olarak tek bir ses tek bir nefes olacağız” dedi.

Türkiye'nin kendi içine kapanarak küresel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyerek yeni yüzyıla istikamet çizemeyeceğini söyledi. "Asıl mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır" değil mi?

Ne dedi MHP Lideri: “Terör bitsin de isterse sonumuz darağacı olsun. Bu an yeni geleceğe açılan kapıdır. Barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından rahatsızlık duyuyorlar. İstiyorlar ki birbirimize küselim. Diyorlar ki ‘Analarımız ağlasın nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil.’ Hiç kimse şehitlerimiz üzerinden istismar parantezi açmaya kalkışmasın.”

Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır"

Çözüm sürecinin, inşallah ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum! Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi çok sevinçli yasanın Meclisten geçmesi sevindirici olduğunun kanıtıdır...