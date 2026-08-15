Zafer ziyareti... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'aşık olduğu' şehre gidiyor!

Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelenen Şam ziyaretinin yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, verdiği özel röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a yapması beklenen ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HERKES BİLİR, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ŞAM AŞIĞIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente olan ilgisine ve tarihi bağlara vurgu yapan Büyükelçi Yılmaz, "Herkes bilir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, bir Şam aşığıdır. Emevi Camii'nde namaz kılmaktan, Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey vardır dünyada." dedi.

'BU YIL BİTMEDEN ŞAM'DA ŞARA İLE EL ELE GÖRMÜŞ OLACAĞIZ'

Ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgede yaşanan çatışma ortamı nedeniyle ertelendiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, nisan ayında Şam'a gelecekti, savaşın başlaması ile planlanan ziyaret gerçekleşmedi. Bu yıl bitmeden inşallah Cumhurbaşkanımızı Şam'da, Sayın Şara ile el ele, kol kola görmüş olacağız."