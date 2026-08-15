  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rus ordusu Karadeniz limanlarını füze ve İHA'larla vurdu! Ukrayna'ya ait askeri depolar havaya uçuruldu! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: AR-GE harcamalarını 16,5 kat artırdık Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar Dervişoğlu: Akbabaların kopardığı et bizi acıtmaz! Peş peşe ayrılıklar İP’te ayarları bozdu Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler Bakan Gürlek ‘245 suçlu Türkiye’ye iade edildi’ Türk adaletinden kaçamayacaklar Vize vurguncularına adliye şoku! Bot yazılımlarla randevu toplayan şebeke çökertildi! Bakan Gürlek’in Erdoğan paylaşımı gündem oldu! “Tavizsiz duruşla geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz” Türk STK’lardan Irak’a ‘Filistin Konvoyu’ tepkisi! Mazluma giden ekmeğin önünü açın artık CHP yönetimi Ereğli Cezaevi’nde! Kılıçdaroğlu’ndan Beşikçioğlu’na ziyaret
Dünya Zafer ziyareti... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'aşık olduğu' şehre gidiyor!
Dünya

Zafer ziyareti... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'aşık olduğu' şehre gidiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zafer ziyareti... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'aşık olduğu' şehre gidiyor!

Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelenen Şam ziyaretinin yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelenen Şam ziyaretinin yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, verdiği özel röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a yapması beklenen ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HERKES BİLİR, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ŞAM AŞIĞIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente olan ilgisine ve tarihi bağlara vurgu yapan Büyükelçi Yılmaz, "Herkes bilir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, bir Şam aşığıdır. Emevi Camii'nde namaz kılmaktan, Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey vardır dünyada." dedi.

 

'BU YIL BİTMEDEN ŞAM'DA ŞARA İLE EL ELE GÖRMÜŞ OLACAĞIZ'

Ziyaretin daha önce planlandığını ancak bölgede yaşanan çatışma ortamı nedeniyle ertelendiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, nisan ayında Şam'a gelecekti, savaşın başlaması ile planlanan ziyaret gerçekleşmedi. Bu yıl bitmeden inşallah Cumhurbaşkanımızı Şam'da, Sayın Şara ile el ele, kol kola görmüş olacağız."

Tarihi günde Erdoğan’a büyük müjde! Abdullah Özdemir açıkladı
Tarihi günde Erdoğan’a büyük müjde! Abdullah Özdemir açıkladı

Gündem

Tarihi günde Erdoğan’a büyük müjde! Abdullah Özdemir açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi Terörsüz Türkiye vurgusu! 40 yıllık belaya nokta konuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi Terörsüz Türkiye vurgusu! 40 yıllık belaya nokta konuyor!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi Terörsüz Türkiye vurgusu! 40 yıllık belaya nokta konuyor!

AK Parti safları 3 yeni milletvekiliyle daha da güçlendi! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı
AK Parti safları 3 yeni milletvekiliyle daha da güçlendi! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

Gündem

AK Parti safları 3 yeni milletvekiliyle daha da güçlendi! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23