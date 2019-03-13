Vefat eden eski KKTC Başbakanı Küçük toprağa verildi Vefat eden eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı İrsen Küçük, düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı İrsen Küçük için ilk tören KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlendi. Törene, Küçük'ün ailesinin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, eski KKTC Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve çok sayıda kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Küçük'ün eşi Gülin Küçük ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Saygı duruşunda bulunulması ve taziyelerin kabulünün ardından törende, Küçük'ün cenazesi top arabası ile İsmail Safa Camisi'ne götürüldü. Küçük'ün naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Devlet Mezarlığı'na defnedildi. Eski Başbakan Küçük, 10 Mart'ta Güney Kıbrıs'ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

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