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Dünya Ve ilk kan aktı! Trump yanlılarıyla eylemciler birbirine girdi
Dünya

Ve ilk kan aktı! Trump yanlılarıyla eylemciler birbirine girdi

ABD’de polis şiddeti ve ırkçılığa karşı yapılan gösteriler sırasında, eylemcilerle Başkan Donald Trump destekçileri birbirine girdi. Siviller arasında giderek artan gerilimler sırasında ilk kez kan aktı. Yaşanan çatışmalarda 1 kişinin göğsünden vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:39:00 -
Ve ilk kan aktı! Trump yanlılarıyla eylemciler birbirine girdi

ABD’de siyahi George Floyd’un ırkçı bir polis tarafından boynuna bastırılarak öldürülmesi sonrası başlayan olaylar birçok şehre yayıldı. Eylemler sonrası polis şiddeti son bulmazken, yeni mağduriyetlerin yaşanması ülke genelinde infiale neden oldu. Giderek azalması beklenen eylemler, aksine büyümeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda siyahi grupların sokağa inmesiyle siviller arasında bir çatışma yaşanması riskinden korkulurken, bu gece Oregon eyaletinin Portland kentinden korkulan haber geldi.

Siviller birbirine girdi

ABD’de 3 aydan daha uzun süredir devam eden eylemlerde, siviller ilk kez birinin ölümüne neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen bir konvoyun saldırıya uğraması sonrası, eylemcilerle destekçilerin birbirine girdiği belirtildi. Çıkan olaylarda 1 kişinin göğsünden 3 el silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi. Associated Press, yaşanan ölümle iki grup arasındaki gerilim arasında kesin bir bağ olmadığı iddiasını ortaya attı.

Trump Portland Belediye Başkanı’nı hedef almıştı

Oregon eyaletinin Portland kentindeki gösteriler giderek alevleniyor. George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler, 93’üncü gününde devam ediyor. Portland’da göstericiler şiddetin dozunu giderek artırırken, polis merkezinin de ateşe verildiği duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Oregon, Portland Belediye başkanı Ted Wheeler’ı “beceriksiz”likle suçlayarak, “Gösterileri engellememesi durumunda askeri müdahalede bulunacaklarını” söylemişti.

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

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Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

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Yorumlar

Ali

Rambonun filmi geldi aklıma ilk kan... İnşaallah son filmide olur da şu amerikan belasindan dünya kurtulur. Son kanları olur bir an önce inşaallah
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