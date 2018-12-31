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Vatikan'da istifa depremi! Aynı anda açıkladılar

Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan'da ABD'li sözcü Greg Burke ile İspanyol yardımcısı Paloma Garcia Ovejero istifa etti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:02
Vatikan'da istifa depremi! Aynı anda açıkladılar

Vatikan sözcüsü Amerikalı Greg Burke ve İspanyol yardımcısı Paloma Garcia Ovejero istifa etti.

Papa Francis'in istifayı bugün itibariyle kabul ettiği belirtti.

İstifa haberini sözcü Burke ve yardımcısı Ovejoro Twitter hesaplarından duyurdu.

Burke, "Paloma ve ben istifa ettik. Vatikan'a 2012 yılında katılmıştım" derken, yardımcısı Ovejero'da Papa'ya ithafen, "Hayatımda bir aşamayı daha bitirdim" ifadelerini kullandı.

Burke'in yerine Alessandro Gisotti atandığı da açıklandı.

Vatikan sözcüsü Greg Burke (solda) vePaloma Garcia Ovejero (sağda)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:02
  1. papa
  2. Vatikan
  3. Greg Burke
  4. Paloma Garcia Ovejero
  5. Alessandro Gisotti
  6. DÜNYA Haberleri

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