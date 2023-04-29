Vatanı İsrail işgali altındaki bir Filistinlinin Recep Tayyip Erdoğan'a umudu ve bağlılığı gözleri yaşarttı! Her Türk’e duyurun! Oy vermeye gidemeyen herkesin uçak parasını ben karşılayacağım
Yazar İdris Günaydın bu günkü köşe yazısında çok önemli bir konuya değindi. Amerika’da oy vermeye ekonomik nedenlerle gidemeyen Türk vatandaşlarına Filistin’li bir iş adamı destek çıktığını, vatanı İsrail altında olan bu kişinin "Her Türk'e duyurun! Gitmek isteyen herkesin uçak parasını ben karşılayacağım.” dediğini yazdı.
İdris Günaydın’ın “Evet, adam tekrar kazanacak” yazısının ilgili bölümü şöyle;
“...Telefona baktım. Amerika'dan yeğenim Dr. Fatih Günaydın bir mesaj atmış: Bulundukları yerden Miami'deki sandıklara gidip oy kullanmak çok pahalı olacağından çoğu Türk oy vermeyi düşünmezken bir Filistinli iş adamı: "Gitmek isteyen herkesin uçak parasını karşılayacağını söylemiş ve bunu her Türk'e duyurun” demiş.
Görüyorsunuz değil mi?
Hiç vatansız kalmayan bir Türk'ün duaya tavrını?
Vatanı olmayan bir Filistinlinin Recep Tayyip Erdoğan'a umudunu ve bağlılığını?
ÖNE ÇIKAN VİDEO