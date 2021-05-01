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İSLAM Vatandaşlar 'tam kapanma'yı fırsata çevirdi! İtikafa nasıl girilir? İtikaf evde yapılır mı?
İSLAM

Vatandaşlar 'tam kapanma'yı fırsata çevirdi! İtikafa nasıl girilir? İtikaf evde yapılır mı?

Tam kapanmayı fırsata çeviren vatandaşlar, Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden biri olan itikafa nasıl girileceğini araştırıyor. İtikafa girmek isteyen vatandaşlar "İtikaf nasıl yapılır?", "İtikafa nasıl niyet edilir?", "Evde İtikafa girilir mi?" sorularına cevap arıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 16:51:00 - 2021-05-01 16:59:50
Vatandaşlar 'tam kapanma'yı fırsata çevirdi! İtikafa nasıl girilir? İtikaf evde yapılır mı?

Vatandaşlar “İtikaf nedir? İtikaf nasıl yapılır? İtikafa nasıl niyet edilir? Evde İtikafa girilir mi? ” sorularına da cevap arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan fetvada itikafa nasıl girileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: 

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662).

İtikaf nedir?

İtikâf: sözlükte, haps olmak, yerinde kalmak, bir şey üzerinde devam etmek, ısrar etmek gibi mânalara gelir. Şer'î örfte ise: Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle belli şartlar ve âdab çerçevesinde mescidde kalmaya denir.

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