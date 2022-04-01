'Vatandaş erik yiyemiyor' sezonu açıldı! İlk haber o siteden geldi

Baharın gelmesiyle birlikte ilk erikler de raflarda yerini almaya başladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı bir süper market zincirinde satışa sunulan Erik'in fiyatının 690 lira olduğunu paylaştı.

Her sene yazdan önce erik fiyatlarının pahalı olduğu bilinen bir gerçek iken, söz konusu fiyatlar muhaliflerin elini avuşturmasına neden oldu. İstisnasız her yıl, yaz ayı gelmeden yapılan ve yazın fiyatlar düşünce unutulan, "Erik fiyatları" haberleri bu sene de başladı. Erik üzerinden hükümeti devirmeyi planlayan muhaliflerin bu seneki şampiyonu tetikçi Oda TV oldu.

Hükümete saldırmak için devlet sırlarını ifşa etmesiyle meşhur olan tetikçi Oda TV'nin, "Vatandaş erik yiyemiyor" haberi, "Artık bıktırdınız" yorumlarına neden oldu.