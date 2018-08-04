Vatan Partisi'nden Esed rejimine skandal kutlama mesajı!

Vatan Partisi, 'Ordu Bayramı' sebebiyle katil Esed hükümeti ve ordusuna skandal bir kutlama mesajı gönderdi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı’na;

Suriye’nin emperyalist saldırıya maruz kaldığı günden bu güne, ordusu ve halkı ile verdiği kahraman mücadelesini her zaman yakından takip ediyoruz.

Muzaffer Suriye Ordusu'nun ve Hükümetinin emperyalizm ve siyonizmle mücadelesini başarı ile tamamlayacağına, topraklarındaki tüm Amerikancı unsurları kovacağına ve ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlayacağına inancımız tamdır.

Vatan Partisi olarak Suriye’nin zafere yaklaştığı şu günlerde kahraman ordusunun Ordu Bayramı’nı dostluk ve dayanışma duygularıyla kutluyor, dost Suriye Halkını en kalbi duygularla selamlıyoruz.”