Vatan haini yine kafayı çıkarttı! CHP'nin yalanına sarıldı

Türk polisini halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıp algı operasyonu yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, geçtiğimiz gün Mersin'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi dışındaki tüm polislerin silahlarındaki şarjörlerin toplandığı yalanını ortaya attı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Mersin Valiliği CHP'li Özgür Özel'i yalanlayarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır" denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır. Bu uygulamayı çarpıtarak polislerin şarjörleri toplandı şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir."

Can Dündar yine kafayı çıkarttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan nefretiyle bilinen firari vatan haini Can Dündar, CHP'li Özgür Özel'in yalanına çanak tuttu. Gerçekleri görmezden gelerek aynı yalanı sürdüren gazeteci bozuntusu Can Dündar, Başkan Erdoğan'ın Türk polisinden korkar hale geldiği iftirasını ortaya attı.

Sosyal medya hesabı üzerinden salya akıtan Can Dündar, şunları söyledi: