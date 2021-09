Vatan haini yine kafayı çıkarttı! CHP'nin yalanına sarıldı

Her fırsatta Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında türlü iftiralar ortaya atan firari vatan haini Can Dündar, son olarak geçtiğimiz gün Mersin'e giden Başkan Erdoğan'ın koruma ekibi dışındaki tüm polislerin silahlarındaki şarjörlerin toplandığı yalanına sarıldı. Mersin Valiliği'nin iddiaları yalanlamasını görmezden gelen gazeteci bozuntusu Can Dündar, Erdoğan'ın Türk polisinden korkar hale geldiği hezeyanında bulundu.