Vapurun tavanı elinde kaldı! Kim demiş 'İmamoğlu çalışmıyor' diye

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali"nde ev sahipliği yapmıştı. Şehrin farklı yerlerinde devam eden "Doğaçlama Dans Festivali" ilginç görüntülere de sahne olmaya devam ediyor. İstanbul'da vapurda seyahat esnasında gösteri yapan dansçılardan birinin şehir hatları vapurunda can yeleklerinin bulunduğu rafı kırması vatandaşlardan tepki topladı.

İBB'nin kaynakları nereye akıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nin maliyetinin 16 milyon TL olduğu iddia ediliyor. İstanbul'da metroda, ulaşımda para yetersizliğinden yakınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paraları saçtığı dans festivaline İstanbullular oldukça tepkili...

CHP'li bir dansçıya da 400 bin TL ödemişti

Daha önce flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yapan İBB'nin, bu gösteriyi sergilemesi için Alman dansçıya kaç para ödediği ise merak konusu.