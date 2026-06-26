Önce alarmı kapatıyor, sonra saldırıyor! Gentlemen çetesinin antivirüs kırıcıları deşifre edildi

ÇOĞU BÜYÜK FİDYE YAZILIMI ÇETESİ, ABD’YE ODAKLANMA SERGİLİYOR Büyük RaaS operasyonlarının kurban profili, genellikle operatörlerin yönlendirdiği stratejiden çok, bağlı üyelerin tercihlerine göre şekillenmekle birlikte yine de belirli bir örüntü ortaya çıkma eğiliminde. Çoğu büyük fidye yazılımı çetesi, açıklanan tüm kurbanların yaklaşık yarısını oluşturan ABD’ye güçlü ve kalıcı bir odaklanma sergiliyor. Gentlemen, bu eğilime karşı dikkate değer bir istisna olarak öne çıkıyor. 2026'nın ilk çeyreğinde en aktif beş fidye yazılımı çetesi arasında yer almasına rağmen kurban profili ABD'ye benzer bir odaklanma sergilemiyor. Bunun yerine, Gentlemen iş ortakları, coğrafi olarak geniş ve çeşitli bir ülke yelpazesindeki kurbanları tutarlı bir şekilde hedeflemektedir; kurbanların önemli bir kısmı Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Batı Avrupa gibi bölgelerden geliyor. Gentlemen operatörleri, çetenin çeşitli EDR katillerine belirli bir dizi savunma atlatma tekniği uyguluyor. Bu teknikler, kaynak kod yerine derlenmiş örnekler üzerinde uygulanıyor. Bu, Gentlemen’e, çetenin kaynak koduna sahip olmadığı EDR engelleyicilerini de koruma seçeneği sunuyor. GentleKiller, Gentlemen ekosisteminde gözlemlenen en yaygın EDR engelleyicisi. Bugüne kadar ESET Research, her biri farklı bir meşru ürünü taklit eden ve farklı bir güvenlik açığı bulunan veya kötü amaçlı sürücüyü kötüye kullanan sekiz farklı varyant keşfetti. Bu yüzeysel farklılıklara rağmen ESET, yüksek derecede ortak iç özelliklere sahip olmaları nedeniyle tüm bu örnekleri GentleKiller çatısı altında sınıflandırıyor.