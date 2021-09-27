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Gündem Van’da uyuşturucu operasyonu
Gündem

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van'da 54 kilo 878 gram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 13:40:00 -
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 54 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20-26 Eylül tarihlerinde kentin birçok noktasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 51 kilo 300 gram eroin, 3 kilo 62 gram sentetik uyuşturucu, 465 gram esrar ve 51 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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