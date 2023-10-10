  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail Savaş Uçakları bombaladı! Son dakika: Gazze İslam Üniversitesi'ne bombalı saldırılar devam ediyor

Şimdi o nerede?: Tartışmalı portrenin yerinde yeller esiyor

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

FETÖ'nün izleri birer birer siliniyor: TMV 52 ülkede, 450 okulla hizmet veriyor

Tanju Özcan'ı çöpe attılar

Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü

AB'den Filistin'e akıl almaz tutum: Filistin'e aslan, çocuk katili İsrail'e kuzular

Dünyayı şoka sokacak anlar! Bayraktar TB2 işaretledi, Türk İDA'sı gemiyi bir anda batırdı

Netenyahu'dan tüm ülkelere küstah tehdit! Filistin'e yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek!'

İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...
Dünya Van'da şüpheli paket alarm
Dünya

Van'da şüpheli paket alarm

Yeniakit Publisher
2023-10-10 01:02:00 -

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaldırım kenarına unutulan şüpheli torba polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan torbadan turşu bidonu ve kışlık sebze çıktı.

Edinen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Beşyol Meydanı'nda bulunan Dabbaoğlu Parkı Sıhke Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarına unutulan şüpheli torbayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli torbayı fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli torbanın içinden turşu bidonu ve kışlık sebze çıktı. Polis kapatılan caddeyi tekrar araç ve yaya trafiğine açtı.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...
Gündem

İsrailliler bölgeden akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar! Türk şirketinden yetkililer: uçuşlar yok satıyor...

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşandığı, İsrail vatandaşlarının İstanbul ve Ant..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tarihi ayar: Vakti geldiğinde gereği yapılacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tarihi ayar: Vakti geldiğinde gereği yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk SİHA'sının düşürülmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada AB..
Çin ülkesi inşa etti: Dünyanın en büyük gemisi 'Türkiye', 30 Ekim’de Asyaport Limanı’na Türkiye'ye geliyor
Gündem

Çin ülkesi inşa etti: Dünyanın en büyük gemisi 'Türkiye', 30 Ekim’de Asyaport Limanı’na Türkiye'ye geliyor

Çin’de inşa ettirilen, dünyanın en büyüklerinden olduğu belirtilen 12 konteyner gemisinden birine Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ün..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23