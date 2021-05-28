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Yerel Van’da silah kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Van’da silah kaçakçılığı operasyonu

Van'da "silah kaçakçılığı" iddiasıyla 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 12:20:00 -
Van’da silah kaçakçılığı operasyonu

Van'da "silah kaçakçılığı" yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yürütülen soruşturma kapsamında "silah ticareti" yaptıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin ikametlerinde 13 ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız av tüfeği ve 114 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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