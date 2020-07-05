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Aktüel

Van'da sağanak ve dolu etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-05 22:15:52 -
Van'da sağanak ve dolu etkili oldu

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

Bir süre etkili olan dolu nedeniyle Yukarınarlıca Mahallesi'nde cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı, tarım arazileri de zarar gördü.

Bazı vatandaşlar nohut büyüklüğündeki dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çatak Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, sağanak sonrası bazı bölgelerde sel ve heyelan oluştuğunu, belediye ekiplerinin söz konusu bölgelerde çalışma başlattığını söyledi.

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