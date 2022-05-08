Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefaline el konuldu

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, 5 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve avlanması yasak olan inci kefalini korumak için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda; Muradiye jandarma ekiplerince ilçenin Köşk Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı.

1 ton ölü inci kefali bulundu

DHA'nın haberine göre; Arama yapılan araçta, çuvallar dolusu 1 ton ölü inci kefali, ele geçirildi.

11 bin TL ceza kesildi

Balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak balık avlayan sürücüye de 11 bin TL idari para cezası uygulandı, aracı ise 15 gün trafikten menedildi.