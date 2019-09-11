Van’da AK Parti adını kullanarak iş vaadinde bulunanlara operasyon

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, partilerinin ismini kullanarak iş vaadinde bulunanlara karşı başlatılan operasyonların devam ettiğini ifade ederek, “Yapılan operasyonda birçok kişi gözaltına alınmış, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen bazı kişiler tutuklanmıştır” dedi.

İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Türkmenoğlu; görevini, partinin vizyon ve misyonu çerçevesinde, en iyi şekilde yürütmenin gayreti içinde olduklarını belirtti. AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadeleyi ilke edindiğini vurgulayan Türkmenoğlu, “18 yıl içerisinde gerek yaşam özgürlüğü gerekse düşünce özgürlüğünü, toplumun tüm katmanlarında sağlayarak, toplumsal barış ve huzur için tüm yasakları kaldırmıştır. Yoksulluk mücadelesinde, sosyal adalet anlayışımız ile 16 ayrı sosyal destek sayesinde yoksul vatandaşlarımızın derdine derman olan bir siyasi parti olarak tarihe geçtik. Yine yolsuzlukla adalet içerisin de mücadele ederek kararlı adımlar atılmıştır” dedi.

Van’da teşkilat olarak başarılarınıgölgelemeye çalışan, kirli emeller ile kirli oyunlar içerisinde olan, AK Parti ve şahsının siyasi kimliğini kullanarak çıkar ve menfaat sağlayanlara fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Türkmenoğlu, “Bazı kişi veya kişilerin partimiz ve adımı kullanarak iş vaadi karşılığı şahsi menfaat elde ettikleri bilgisi emniyet güçlerimize ve adli makamlara bildirilmiş, bunun üzerine kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır. Yapılan operasyonda birçok kişi gözaltına alınmış, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen bazı kişiler tutuklanmıştır. Geniş kapsamlı operasyon devam etmekte, ifadeler doğrultusunda her geçen gün şikayetçi sayısı artmaktadır. Bu konuda her kim olursa olsun gerek şahsımı, gerekse temsil ettiğim siyasi partimin kullanılmasına fırsat vermeyeceğimi ve bu kirli emeller peşinde olanlar ile mücadele edeceğimi bir kez daha ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplumda AK Parti’yi İş Bulma Kurumu (İş-Kur) haline getirenlerin, bu tür kişisel menfaatlere zemin hazırladıklarının altını çizen Başkan Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşveren ile iş arayan arasında köprü görevi gören, İş-Kur’dur. Burada hakkıyla iş arayan kardeşlerimizi vasfına uygun iş imkânları ile buluşturma görevi İş-Kur İl Müdürlüğümüze aittir. Bu anlamda tüm kamuoyuna çağrımız, bundan sonra partimizin adıyla şahsi menfaat sağlamaya çalışanlar var ise bunların tarafımıza veya adli makamlara bildirilmesini talep ediyoruz.”

AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.